Renault Captur 2024 vanta un nuovo design più espressivo, soluzioni di guida ibrida predittiva e un’esperienza di bordo migliorata con il sistema multimediale OpenR Link.

Il nuovo Renault Captur 2024 con i suoi 4,23 metri riesce a essere compatto all’esterno ma sorprendentemente spazioso all’interno, dimostrandosi perfetto sia per l’ambiente urbano che per le avventure fuori città. Grazie al nuovo linguaggio stilistico introdotto da Gilles Vidal, Direttore del Design Renault, il nuovo Captur sfoggia un’estetica più dinamica e valorizzante.

Arricchito dalla nuova tinta Grigio Aviation e dall’allestimento Esprit Alpine, la linea di Captur diventa più distintiva. Il frontale, pezzo forte del nuovo design del veicolo, attira gli sguardi con i suoi riflessi e giochi di luce e materiali. Tre look per gli allestimenti: Evolution è dotato di Flexwheel da 17”, protezione sottoscocca e profili inferiori dei cristalli in vernice nera opaca. Techno si distingue per gli inediti cerchi in lega da 18”, protezione sottoscocca e profili inferiori dei cristalli in tinta nero lucido. Infine il nuovo allestimento Esprit Alpine si arricchisce di logo specifici colore Ice Black, cornici dei finestrini nero lucido, cerchi da 19” con dimensioni e design specifici, lama aerodinamica e paraurti anteriori e posteriori color grigio scisto opaco.

Sono disponibili sei tinte di carrozzeria: Bianco Perla, Grigio Cassiopea, Nero Étoilé, Grigio Aviation, Blu Iron e Rosso Passion. In opzione, è disponibile la popolare versione bitono, che consente di avere tetto e retrovisori nei seguenti colori a scelta: Grigio Magnete, Nero Étoilé e Grigio Perla. Con quest’ampia gamma di colori, Renault Captur offre 14 configurazioni diverse. Per una maggiore personalizzazione, l’Exterior Color Pack, disponibile in opzione, comprende retrovisori esterni color Grigio Magnete o Grigio Perla (il nero lucido è di serie), paraurti anteriori e posteriori e modanature laterali Grigio Magnete, Grigio Perla o Nero Lucido.

Renault Captur 2024: gli interni

L’abitacolo è ora dotato del sistema multimediale OpenR Link con Google integrato. Al centro della consolle centrale, il nuovo touchscreen verticale da 10,4” consente di godere appieno dei contenuti interattivi e dei numerosi servizi. Di semplice utilizzo ed iperconnesso, il sistema OpenR Link semplifica la vita quotidiana a bordo e garantisce la stessa esperienza intuitiva degli smartphone.

Oltre ad essere completamente personalizzabile, l’interfaccia è compatibile, via cavo o wireless, con Android Auto ed Apple Carplay per la connettività smartphone.

Gli interni risultano accoglienti e moderni grazie al tessuto in diverse tonalità di grigio dei sedili. Il nuovo allestimento Esprit Alpine si distingue per i sedili e i pannelli delle porte con mix di texture TEP. Nell’abitacolo non mancano i richiami alla Marca Alpine, simbolo di una sportività tutta francese: bandiera blu-bianca-rossa cucita sui bordi laterali, cinture impreziosite da cuciture blu, pedaliera sportiva rivestita in alluminio, battitacco con logo e volante specifico. La capacità del bagagliaio di Captur ha un volume massimo di 616 litri.

Il sistema hi-fi Harman Kardon, disponibile in funzione delle versioni, è costituito da 9 altoparlanti (2 tweeter e 2 woofer all’anteriore e al posteriore, più un subwoofer nel bagagliaio) ed offre un’esperienza sonora immersiva, con cinque programmi creati appositamente da Jean-Michel Jarre per Renault: Studio, Podcast, Concert, Immersion e Club. In opzione, a partire dall’allestimento Techno, è disponibile il tetto panoramico apribile per inondare di luce l’abitacolo. Per l’entertainment digitale, l’equipaggiamento di serie per i passeggeri dei sedili anteriori prevede due prese USB-C e una presa da 12 V (più un’altra nel bagagliaio) a cui si aggiungono, in funzione degli allestimenti, due prese USB-C dietro al bracciolo centrale per i passeggeri dei sedili posteriori ed il caricabatterie a induzione sulla consolle centrale.

Renault Captur 2024: motori

Renault Captur 2024 sarà disponibile con quattro motorizzazioni: benzina 1.0 Tce turbo 90 cv – 160 Nm di coppia, motore 3 cilindri abbinato a cambio manuale a 6 rapporti; il mild hybrid 1.3 TCE turbo 160 cv – 270 Nm di coppia, motore 4 cilindri abbinato a cambio automatico di tipo EDC; il GPL 1.0 Tce turbo 100 cv – 160 Nm di coppia (170 Nm con GPL), motore 3 cilindri bifuel benzina–GPL abbinato a cambio manuale a 6 rapporti ed E-Tech full Hybrid 1.6l 145 cv – 205 Nm di coppia, motore 4 cilindri abbinato a cambio automatico smart con innesto a denti.

Captur E-Tech full Hybrid 145 cv può contare su un’architettura del motore ibrida cosiddetta “serie-parallelo”. Due motori elettrici (un e-motor da 36 kW ed un motorino di avviamento ad alta tensione di tipo HSG – High-Voltage Starter Generator- da 18 kW) sono associati ad un motore termico benzina 4 cilindri da 1.6 litri e 69 kW (94 cv), nonché ad una batteria da 1,2 kWh. L’avviamento avviene sempre in modalità elettrica ed è possibile circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica.

Regolabili mediante il display centrale, i settaggi Multi-Sense consentono l’accesso a quattro modalità di guida: Eco, Sport, Comfort e Perso. In base alla scelta effettuata, cambiano le sensazioni di guida (sforzo dello sterzo, reattività del motore ed agilità del telaio), il colore dell’ambient lighting nell’abitacolo e i dati visualizzati sul driver display. Infine Renault Captur è dotato di 28 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione, suddivisi in tre categorie: sicurezza, guida e parcheggio.

Fonte Renault

Copyright Image: Sinergon LTD