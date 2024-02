Ford Ranger MS-RT è la versione speciale del celebre pick-up caratterizzata da prestazioni estreme e dal design ispirato al mondo del motorsport.

Il nuovo Ford Ranger MS-RT unisce prestazioni e design fuori dall’ordinario mantenendo le sue leggendarie qualità, come capacità di carico e traino superiori. La versione MS-RT unisce quindi un’estetica audace a una serie di aggiornamenti ad assetto, sospensioni e cerchi. Il motore diesel V6 da 3,0 litri completa le caratteristiche.

Ford Ranger MS-RT: design e prestazioni

Il Ford Ranger MS-RT è alimentato da un potente motore diesel V6 da 3,0 litri da 240 CV e 600 Nm, con cambio automatico a 10 rapporti. È dotato del nuovo sistema di trazione integrale permanente e4WD disponibile per la nuova gamma Ranger. La versione MS-RT mantiene la capacità di carico superiore del Ranger, 1 tonnellata e la capacità di traino di 3.500 kg.

Dal punto di vista estetico, la fascia anteriore del Ranger richiama il mondo motorsport con un frontale deciso, dotato di griglia a nido d’ape e splitter integrato. La presenza su strada è ulteriormente esaltata dalle minigonne laterali sagomate, che conferiscono un look ribassato, e dal paraurti posteriore con diffusore integrato. La ribalta posteriore si arricchisce di grafiche MS-RT e sfoggia uno speciale spoiler a coda d’anatra, che richiama visivamente quello presente anche sulla cabina. Il look viene enfatizzato infine dai cerchi diamantati da 21 pollici.

Gli interni, a doppia cabina, hanno ricevuto lo stesso aggiornamento in direzione racing. Sia i sedili anteriori sia quelli posteriori sono in foggia sportiva con eleganti rivestimenti, impunture blu e ricami MS-RT. Il volante sportivo ha un indicatore blu posizionato a ore 12, come sulle auto da corsa.

Il Ranger MS-RT è disponibile in una gamma di colori che include il Conquer Grey, con retrovisori e maniglie in Agate Black. La dotazione di serie include un touchscreen da 12 pollici con SYNC 4A, controllo elettronico automatico della temperatura a due zone, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, telecamera posteriore, Intelligent Adaptive Cruise Control e Intelligent Speed Limiter.

