Fisker Alaska sarà “la Ferrari dei pick up”, secondo l’azienda

La prima volta che l’azienda americana ha parlato del Fisker Alaska è stato nel 2020, quando fu svelato un teaser. Ora, però, questo pick up sembra destinato alla produzione in serie, come confermato in un intervista da Henrik Fisker stesso, il CEO della società.

Quest’ultimo, tra l’altro, non si è risparmiato frasi ambiziose, tipiche del suo personaggio, dichiarando che “se Ferrari dovesse produrre un pick up, saerebbe proprio questo [l’Alaska, ndr]”. Con Tesla Cybetruck, Rivian R1T e Ford F-150 Lightning nel mirino, Fisker Alaska sembra che sarà il più sportivo dei pick up.

Cosa sappiamo di Fisker Alaska

Henrik Fisker non è certo nuovo a frasi megalomani, che hanno da sempre contraddistinto la sua persona. Progettista e imprenditore danese naturalizzato statunitense, è l’autore di vetture recenti molto note, come le Aston Martin DB9 e V8 Vantage o la BMW Z8, e fondatore della più volte nata Fisker.

Dopo i primi tentativi fallimentari con Fisker Coachbuild e Fisker Automotive, fallita nel 2013, l’ultima identità dal nome Fisker Inc. sembra aver trovato la giusta direzione con il SUV elettrico Ocean, tra l’altro disegnato in Italia e che sta ottenendo un buon successo. Questo sembra aver permess di ottenere le risorse per il secondo modello, appunto il pick up Fisker Alaska, sempre dall’aspetto premium ma più distintivo e sportivo, più lontano dal mondo fuoristrada tipcio dei tre rivali citati, ma anche dei due modelli elettrici di General Motors, l’Hummer EV e il Chevrolet Silverado EV.

Dalle foto teaser iniziali, Fisker Alaska ha un aspetto più aerodinamico tipico delle auto sportive, più esclusivo e tecnologico, seppur comunque lontano dall’aspetto anticonvenzionale del Tesla Cybertruck. Siamo curiosi però di capire cosa intendesse l’imprenditore con “la Ferrari dei pick up”, ovvero se questo pick up sarà solo veloce, o anche di taratura artigianale e in grado di ritagliarsi quell’esclusività tipica, appunto, di un’auto dell’azienda di Maranello.

L’Alaska, che non sappiamo quando entrerà in produzione, allargherà la gamma della startup insieme a un altro modello, Fisker Pear, un crossover più piccolo ed economico dell’Ocean previsto nel 2025.

