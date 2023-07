Chevrolet Silverado EV, il pick up elettrico americano da 700 km di autonomia forse anche in Europa

L’eterna sfida Ford-General Motors rinasce in chiave elettrica, tanto che entrambi i colossi sono coinvolti in un processo di elettrificazione dato da investimenti enormi. GM torna con Chevrolet Silverado EV, nuova generazione del suo storico pick-up che arriverà in patria nel 2024, e che potrebbe arrivare anche in Europa, la cui produzione è ufficialmente iniziata presso la GM Factory Zero in Michigan, l’ex stabilimento Detroit-Hamtrack.

Il nuovo pick up arriva dopo l’Hummer elettrico, anch’esso disponibile in versione pick up, con cui condivide le ultime tecnologie del gruppo.

Chevrolet Silverado EV

Nato nel 1998 come versione stradale del GMC Sierra, pensato invece per il fuoristrada, il Silverado in poco tempo è diventato uno dei modelli più apprezzati di Chevrolet dagli americani, reso ancor più celebre dalla sua presenza in numerose serie TV e film dei primi anni Duemila.

Quella del 2024 sarà la quarta generazione, che nascerà appunto elettrica, anche se dovrebbe essere disponibile anche una versione a motore endotermico tradizionale. Il debutto avverrà con la versione da lavoro, quindi più spartana, ma non priva di tecnologia. Il design esterno è migliorato molto, un po’ più ricercato del solito con i fari sdoppiati e le diurne a LED sottili.

Tuttavia, è negli interni che si notano i miglioramenti, con i due grandi display, di cui il primo dietro il volante come quadro strumenti, e il più grande touch al centro da 11 pollici con Wi-Fi, Apple CarPay e Android Auto wireless e numerose funzionalità, oltre a un impianto audio a sei altoparlanti.

Tecnologia che riguarda anche la componentistica prestazionale. Chevrolet Silverado EV gode sia delle batterie Ultium di General Motors, usate anche sul citato Hummer e sulle nuove Cadillac elettriche; sia del sistema Ultium Drive con due motori elettrici, torque vectoring ed e4WD. A questo si uniscono le sospensioni indipendenti a quattro ruote con guida e maneggevolezza premium di serie, il tutto applicato alla nuova piattaforma General Motors BT1.

Per quanto riguarda l’autonomia, si parla di ben 724 km stimati, ben oltre i 515 km del Ford F-150 Lightning che però è più potente e gode anche di tecnologia Vehicle-To-Load che non sembra essere presente sul Chevrolet Silverado. Quest’ultimo debutterà in autunno con la RST First Edition, che potrebbe essere importata anche in Italia da rivenditori come Cavauto.

