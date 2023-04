MotoGP: orari di oggi diretta Sprint Race GP Austin su TV8 e SKY

La MotoGP con gli orari di oggi per il GP di Austin 2023 su TV8 in diretta con la Sprint Race e qualifiche insieme a SKY e NOW. Ricordiamo che si tratta del terzo Gran Premio della stagione 2023 del Motomondiale che si corre sul Circuit Of The Americas di Austin, in Texas.

Al momento la classifica di MotoGP vede al primo posto Marco Bezzecchi su una Ducati con 50 punti, seguito da Francesco Bagnaia sempre su una Ducati con 41 punti, e Johann Zarco su una Ducati con 35 punti.

MotoGP orari oggi GP Austin su TV8

Sabato 15 aprile – tutto in diretta

Ore 17:50 – 18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 19:50 – 20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 20:45 – 21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 22:00 – MotoGP Sprint Race

Domenica 16 aprile

Ore 20:15 – Moto3 Gara – differita

Ore 21:30 – Moto2 Gara – differita

Ore 23:00 – MotoGP Gara – differita

MotoGP orari oggi GP Austin su SKY e NOW

Sabato 15 aprile

Ore 15.35: prove libere 3 Moto3

Ore 16.20: prove libere 3 Moto2

Ore 17.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 17.45: qualifiche MotoGP

Ore 18.40: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 19.45: qualifiche Moto3

Ore 20.40: qualifiche Moto2

Ore 21.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 21.55: Sprint Race MotoGP – anche in chiaro su TV8

Ore 22.45: Paddock Live Show

Ore 23.30: Talent Time

Ore 24: conferenza stampa qualifiche

Domenica 16 aprile

Ore 16.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 17: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: gara Moto3

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.15: gara Moto2

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Grid

Ore 21: gara MotoGP

Ore 22: Zona Rossa

Ore 23: Race Anatomy MotoGP

