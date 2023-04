MotoGP Austin 2023: Bagnaia domina la Sprint Race

Francesco Bagnaia ha dominato la Sprint Race della MotoGP a Austin, Texas. Il campione del mondo ha vinto la gara con facilità, conquistando la prima posizione dopo un primo giro combattuto con Alex Rins. Nonostante la buona partenza di Fabio Quartararo, che si era portato fino alla quarta posizione, il pilota francese ha dovuto cedere alla velocità delle Ducati di Jorge Martin e Alex Marquez, prima di cadere dopo una staccata forzata.

Rins su Honda si è piazzato al secondo posto, mentre Jorge Martin ha conquistato il terzo gradino del podio. Aleix Espargarò si è classificato al quarto posto, anche se ha commesso qualche errore di troppo nel finale. Brad Binder ha invece concluso al quinto posto, partendo come sempre molto veloce dalla griglia di partenza. Luca Marini, dopo un errore al primo giro, è risalito fino alla settima posizione. Marco Bezzecchi, invece, ha ottenuto il sesto posto, mantenendo la testa del Mondiale per un solo punto in vista della gara di domani.

Domani la MotoGP potrà saggiare le condizioni della pista con un mini warm-up da 10 minuti alle 16:45 ora italiane. La consueta trafila di gare inizierà alle 18:00 con la Moto3. La Moto2 avrà il via alle 19:20, mentre il Gran Premio delle Americhe della classe MotoGP scatterà alle 21:00 con la griglia di partenza ovviamente identica a quella della Sprint.

Qui tutti gli orari MotoGP Austin 2023 su TV8 e SKY.

