Lo spettacolare schermo infotainment rotante della Fisker Ocean è davvero utile?

Una delle caratteristiche che più saltano all’occhio del SUV elettrico Fisker Ocean è lo schermo rotante dell’infotainment. In pratica è agganciato alla plancia in modo da essere utilizzato in verticale o in orizzontale. E’ possibile ad esempio usare le mappe in verticale quando si viaggia, oppure leggere notizie o guardare un video in modalità orizzontale, ovviamente quando si è fermi.

Il fondatore dell’azienda, Henrik Fisker, ci mostra nel video i motivi per i quali uno schermo rotante può essere una buona idea. Quando lo schermo è orientato in verticale, la parte superiore è dedicata alla cosiddetta “vista virtuale”, che mostra sostanzialmente l’automobile, la strada e gli altri veicoli circostanti. Al di sotto di questa sono presenti quattro riquadri, uno dei quali è una mappa, che possono essere modificati secondo le proprie preferenze, ma anche ingrandire uno di essi in modo che occupi tutto il resto dello schermo. C’è la versione ingrandita della mappa, che mantiene anche i controlli multimediali nella parte più bassa dello schermo. Il tutto sembra abbastanza intuitivo e facile da usare, ma la domanda che ci sorge spontanea è una.

Serve davvero il display infotainment rotante? Da una parte ammettiamo di esserne affascinati, dall’altro sembra una delle mille funzioni che si usano le prime volte in cui si è sull’auto nuova, e che poi ci dimentichiamo. Difficilmente immaginiamo automobilisti che ruotano lo schermo in orizzontale o verticale ad ogni viaggio.

Non solo, continuare ad aggiungere gadget tecnologici, può aumentare ovviamente il rischio di malfunzionamenti. Abbiamo visto quante volte i produttori hanno dovuto metterci una pezza su software in qualche modo buggati, non vorremmo mai ritrovarci con uno schermo magari bloccato di traverso.

Chiaramente questo sistema di infotainment è ancora allo stato di prototipo dimostrativo, e non c’è ancora nulla di certo. Vedremo se questa funzionalità verrà portata in produzione sulla versione finale della Fisker Ocean.

