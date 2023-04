Colonnine gratis Piemonte 2023: ecco dove ricaricare senza pagare

Le colonnine gratis Piemonte 2023 permettono ai proprietari di auto elettriche e ibride plug-in di rifornire gratuitamente i propri veicoli, come tutte le colonnine gratis nazionali.

L’aumento di vendita delle auto elettrificate sta purtroppo riducendo il numero di colonnine gratis, così come il conseguente aumento della potenza di ricarica. Tuttavia, ci sono ancora diverse colonnine gratis in Piemonte, anche se ovviamente a potenza ridotta, compresa tra i 7 e i 22 kW, e di solito nei pressi di supermercati e centri commerciali.

Colonnine gratis Piemonte 2023: Tesla Destination Charger

I Tesla Supercharger, aperti di recente a tutti, sono piuttosto costosi, ma le più piccole Destination Charger (delle wallbox) sono disponibili per tutte le auto elettriche, e totalmente gratuite. Sono inoltre semplici da utilizzare: è sufficiente parcheggiare l’auto ed estrarre il cavo dalla wallbox, senza passare da nessuna app.

In tutto il Piemonte ce ne sono diverse sparse in ristoranti e hotel. Sono colonnine da 11 o 22 kW, senza limiti di tempo per la ricarica. Per sapere dove si trovano, vi rimandiamo a questo sito.

Colonnine gratuite anche ai supermercati Iper

Gratuite anche le colonnine Iper, catena di supermercati che per prima ha creduto in questa mobilità.

Per usufruire del servizio occorre inserire il proprio codice fiscale sul sito o direttamente alla colonnina quando provvista di display. Il tempo di ricarica massimo è di due ore, la potenza intorno ai 7 o 11 kW a seconda di quanto è recente l’infrastruttura.

Ecco i punti vendita Iper in Piemonte:

⋅ Iper Tortona (AL);

⋅ Iper Serravalle (AL);

Colonnine gratis Piemonte da Aldi

La catena di discount tedesca Aldi ha installato colonnine gratis in alcuni dei suoi punti vendita in Piemonte, sia nelle città capoluogo sia anche in provincia.

Il funzionamento è un po’ strano: serve infatti parcheggiare la vettura, entrare e chiedere al personale di far colonnina. Speriamo però che Aldi attivi il funzionamento tramite app o carta fedeltà, in modo da rendere tutto più agevole.

Ecco i supermercati Aldi con le colonnine gratis Piemonte:

⋅ Aldi Vercelli, Corso Adige 4;

⋅ Aldi Tortona (AL), SS10 per Alessandria 9;

⋅ Aldi Novara Curtatone, Via Curtatone 12;

⋅ Aldi Novara Vittoria, Corso della Vittoria 64;

⋅ Aldi Trecate (NO), Via dei Campi 8;

⋅ Aldi Torino, Via Millio 10/e

—–

