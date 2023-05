Tesla Cybertruck è ormai prossimo al debutto

Presentato nell’ormai lontano 2019, l’epopea del Tesla Cybertruck, primo pick up del marchio, sembra essere diretta verso una fine, con l’azienda che ha annunciato quella che sembra essere la definitiva data di inizio della produzione.

A segnare l’imminente arrivo anche le prime immagini degli interni, le cui foto spia sono apparse in rete, sul forum dedicato al modello, e che quindi mostrano un veicolo ormai completo.

Tesla Cybertruck avrà la Yoke

La prima cosa che salta all’occhio è che, come le più recenti versioni delle Tesla Model S e X, anche il Cybertruck avrà il nuovo volante Yoke, il cui design sembra il joystick tipico dei videogiochi, anche se leggermente diverso rispetto a quello delle due vetture, visto che è chiuso anche nella sua parte superiore.

Tra l’altro, le immagini offrono quello che sarà il punto di vista del conducente, e mostrano una plancia non troppo diversa dalle altre Tesla. Tutto si controlla direttamente dal grande display touch centrale, che è tra l’altro quello che conferma che la foto proviene dall’interno di un Cybertruck.

Oltre a questo, vediamo un tessuto vellutino nella parte alta della plancia, e un grande parabrezza, mentre al centro il grande tunnel con bracciolo centrale, che nasconde due pozzetti per riporre oggetti anche di dimensioni non piccolissime. A dividere i due sedili, una finitura antiscivolo.

Altri dettagli naturalmente non ne abbiamo: Tesla ha comunicato che darà tutte le informazioni solamente nel giorno in cui presenterà ufficialmente, e finalmente, il suo pick up.

