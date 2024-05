Ferretti Group Salone Nautico di Venezia 2024: in anteprima mondiale il Custom Line Navetta 38 e il Pershing GTX80

Ferretti Group si presenta al Salone Nautico di Venezia 2024 con una flotta di nove modelli, tra cui le anteprime mondiali del Custom Line Navetta 38 e del Pershing GTX80.

Il Salone Nautico di Venezia, in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2024, si prepara ad accogliere Ferretti Group, che si presenta con una flotta maestosa composta da nove modelli. Tra le novità più attese, spiccano le anteprime mondiali del Custom Line Navetta 38 e del Pershing GTX80.

Il Custom Line Navetta 38, varato a fine gennaio, rappresenta l’ultimo gioiello della linea Navetta, e combina un design innovativo, sia per gli esterni che per gli interni, con standard elevatissimi di navigazione. Questo yacht made-to-measure offre un’esperienza di navigazione straordinaria, grazie all’interconnessione tra interni ed esterni, spazi ampi e confortevoli, e un contatto diretto con il mare.

La nuova Custom Line Navetta 38 si sviluppa su quattro ponti per enfatizzare i valori di qualità, volume e comfort. La disposizione interna include una grande master suite di oltre 40 mq sul ponte principale, oltre a quattro cabine ospiti nel ponte inferiore, per dare ospitalità a 10 persone e 7 membri dell’equipaggio, inclusi i percorsi completamente separati per garantire la privacy.

Il Pershing GTX80, sinonimo di divertimento e emozioni, stabilisce nuovi standard di comfort grazie alla connessione fluida tra gli ambienti interni ed esterni. Con i suoi 23 metri quadrati di sundeck in fibra di carbonio, offre un’abitabilità al top della categoria e una SeaScape che permette una connessione diretta con il mare. Lo yacht si sviluppa su due ponti e uno sportbridge, e può accogliere comodamente fino a otto ospiti grazie al layout con quattro cabine; è prevista anche una cabina dotata di due letti per i membri dell’equipaggio.

Il sundeck è molto ampio, ma allo stesso tempo garantisce uno spazio interno da “granturismo”. Effetto ottenuto anche grazie alla tuga dal profilo ad arco dinamico e filante, e alla presenza dell’hard-top in tessuto di carbonio, vera novità di questo modello e scelta optional, perfetta per alleggerire la struttura, garantire le massime prestazioni e mantenere la finitura estetica cromaticamente uniforme

Oltre alle esclusive anteprime mondiali, Ferretti Group presenta altre sette imbarcazioni straordinarie dei marchi Ferretti Yachts, Riva, Pershing e Wally. Tra questi, il Ferretti Yachts 580, Ferretti Yachts Infynito 90, Riva El-Iseo, Riva 56′ Rivale, Riva 68′ Diable, Pershing 8X e wallywhy150.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Ferretti Group

Copyright Image: Sinergon LTD