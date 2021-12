L'emozione del Natale con i nuovi oggetti e accessori Riva per il Natale.

Regali Natale originali per lui: per sentire e ricordare l’emozione del mare ovunque ci si trovi, Riva, il marchio icona della nautica internazionale, rinnova la sua collezione di accessori e oggetti di design, caratterizzati da eccellenza, artigianalità e cura del dettaglio.

Lo stile navy di Riva e gli stilemi tipici della tradizione nautica, come l’acciaio e il mogano o il colore acquamarina, si integrano perfettamente nel design dell’home decor e di oggetti da collezione, o nel mood di accessori dall’eleganza senza tempo. Collezionisti, appassionati della nautica, o semplicemente amanti del mare, non potranno fare a meno di emozionarsi davanti all’esclusività di un regalo di Natale firmato Riva.

Regali Natale originali per lui: gli occhiali Aquarama Special

La collezione di occhiali Riva by Movitra omaggia il mito con modelli interamente fatti a mano e 100% Made in Italy. Anche l’acetato di cellulosa derivato dalla lavorazione di fibre di cotone, di cui è fatta la montatura, è fornito dalle migliori aziende del territorio italiano. Il modello è dotato di un innovativo sistema brevettato che protegge le lenti da potenziali urti e graffi. Le lenti sono fornite da Zeiss, polarizzate e antiriflesso per un’esperienza visiva allo stato dell’arte.

Regali Natale originali per lui: backgammon

Riva rivisita secondo il proprio dna l’estetica della scatola da gioco più celebre al mondo. Il Backgammon Riva non è solo un gioco, ma una vera e propria opera d’arte realizzata in due versioni: una con rivestimento esterno in tessuto mambo acquamarina, l’altra con esterno in pelle blu. In entrambe le proposte, la struttura in mogano e acero è un esempio di maestria artigianale, con il marchio Riva in acciaio inserito a intarsio, oppure, nel modello più lussuoso in pelle, con un effetto in trasparenza.

Anche i dadi e le pedine, in colore bianco e acquamarina con intarsi in mogano, rispecchiano la cura dei dettagli che rende inimitabili gli yacht più desiderati al mondo. Nel ricordo dei giocatori, qualunque sia l’esito della partita, rimarrà lo splendore di un oggetto senza paragoni, che diverte, arreda e incanta.

Regali Natale originali per lui: Wooden Toy Aquariva

Questo modellino racchiude l’evoluzione stilistica del marchio dal passato alla modernità. A 13 anni dal suo primo varo, infatti, Aquariva rappresenta lo sviluppo, in chiave contemporanea, dei leggendari modelli Riva in mogano.

Ideale per grandi e bambini, o per adulti dal cuore bambino, questa magnifica miniatura di un capolavoro, riprodotta nelle essenze originali, è corredata da un libretto di istruzioni con alcune pagine dedicate all’insegnamento dei termini marinareschi e dei principali componenti e accessori delle barche, molto utili per avvicinare i più piccoli al meraviglioso mondo della nautica.

Regali Natale originali per lui: baule multifunzionale

Il grande baule multifunzionale Riva, curato in ogni dettaglio e realizzato in mogano righettato, è l’ideale per gli oggetti che devono essere purificati in breve tempo (come scarpe, o riviste, o asciugamani) e mantenuti in ambiente pulito, sia in barca che in piscina o nell’ingresso di casa. Raffinato e utile, svolge anche una importante funzione antimicrobica: al suo interno infatti è stata applicata la nuova tecnologia di ultima generazione, “Esi antimicrobial system”, che ha la capacità di eliminare in breve tempo virus, batteri e funghi.

Regali Natale originali per lui: set atmosfera

Il set è composto da candela disegnata da Culti Milano per Riva e supporto basculante multifunzionale che rimanda alla tradizione marinaresca più autentica. In questi supporti venivano alloggiati gli oggetti che necessitavano di rimanere il più possibile in posizione stabile, come le bussole, i cronometri e gli orologi.

Modellando i materiali e le essenze tipiche del brand, il supporto basculante multifunzionale Riva può contenere le candele e i diffusori dei profumi, così da evitare fuoriuscite di liquidi a seguito del moto ondoso. Elegante in qualsiasi ambiente e utile in navigazione.

