Ferretti Group porta in anteprima al salone statunitense: Pershing 6X, Ferretti Yachts 1000, Ferretti Yachts 780 e Riva 88’ Folgore.

Ferretti Fort Lauderdale Boat Show 2021: sull’onda del clamoroso successo riscosso nei saloni del Mediterraneo, Ferretti Group salpa alla volta di Fort Lauderdale per partecipare alla manifestazione nautica più importante degli Stati Uniti. Straordinaria la flotta di 12 barche, in rappresentanza dei brand Riva, Pershing, Wally e Ferretti Yachts, nella quale spiccano 4 première per il mercato americano.

Il salone statunitense, sarà infatti l’occasione per presentare quattro sensazionali modelli che hanno già conquistato il pubblico europeo: il Pershing 6X, l’ammiraglia Ferretti Yachts 1000, il flybridge Ferretti Yachts 780 e lo sport-fly Riva 88’ Folgore.

Le première saranno affiancate da una selezione dei modelli più rappresentativi della flotta Ferretti Group:

Ferretti Yachts 720 e Ferretti Yachts 920

Rivamare, Dolceriva e 56’ Rivale

Pershing 7X e Pershing 8X

48wallytenderX per il brand Wally

Ferretti Fort Lauderdale Boat Show 2021: Pershing 6X

La new entry della generazione X esprime la parte più audace e temeraria del brand. Nato dalla collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, lo studio di design di Fulvio De Simoni e la Direzione Engineering del Gruppo, Pershing 6X colpisce per la forma estremamente affusolata del profilo e le grandi vetrate a scafo che inondano di luce naturale tutti gli ambienti sottocoperta.

Lungo 18,94 metri (62’ circa) e largo 4,80 metri (16’ circa), in poco spazio racchiude tutto il meglio dell’avanguardia tecnologica di Pershing e, con i suoi 48 nodi di velocità massima, promette di conquistare gli amanti delle emozioni a pelo d’acqua.

Ferretti Fort Lauderdale Boat Show 2021: Ferretti Yachts 1000

La nuova ammiraglia di Ferretti Yachts è l’imbarcazione più grande mai realizzata dal Cantiere. Costruita in materiali compositi, con parti in carbonio che ne valorizzano i contenuti hi-tech, Ferretti Yachts 1000 rimodula gli spazi e cambia il modo di vivere la barca con soluzioni progettuali inedite e un mood di interni secondo lo stile Classic, dai toni morbidi, armonici e dai contrasti leggeri, o in stile Contemporary, dai toni freschi e con colori più decisi.

Alla base del progetto, l’idea di massima dimensione del comfort e del wellbeing sia negli spazi outdoor che indoor, dove domina l’essenza del gusto Made in Italy.

Ferretti Fort Lauderdale Boat Show 2021: Ferretti Yachts 780

Il flybridge dal design aerodinamico, linee filanti e forme nette, soddisfa ogni desiderio dell’armatore in termini di comfort, stile,

navigabilità e sicurezza in mare. Oggetto di un recente importante progetto di restyling, Ferretti Yachts 780 si caratterizza per le ampie finestrature a scafo, che donano maggiore sportività al profilo filante e slanciato, per la nuova proposta di arredo, con l’ampliamento del bar in zona centrale nel layout standard e la riprogettazione degli ambienti interni con la possibilità di scegliere tra due mood di arredo: classico o contemporaneo.

Ferretti Fort Lauderdale Boat Show 2021: Riva ’88 Folgore

Riva 88’ Folgore, erede di uno dei maggiori best seller del brand, presenta novità nel design degli esterni e degli interni, nell’ergonomia e nei materiali utilizzati. Sintesi entusiasmante di visione innovativa e stilemi della leggenda, in felice equilibrio tra passato e presente, lo sport-fly

abbina l’utilizzo di materiali innovativi come il carbonio a stilemi tipici della tradizione Riva, come gli intarsi in mogano e le decorazioni in acciaio.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.