FIM 470 Regina: il nuovo yacht open sportivo

FIM 470 Regina: il cantiere italiano espande la sua gamma introducendo il nuovo yacht open sportivo che offre soluzioni modulari e versatili che permettono di massimizzare gli spazi esterni. La possibilità di offrire ai propri ospiti un rapporto stretto con il mare è una delle caratteristiche principali della 470 Regina. A poppa l’imbarcazione è dotata di terrazze abbattibili e di un solarium divisibile, due soluzioni che garantiscono ampi spazi nella parte centrale ad una facile accessibilità.

FIM 470 Regina: caratteristiche

La plancetta di poppa è dotata di un sistema di sollevamento e movimentazione che facilita il varo e l’alaggio di un piccolo tender o di una moto d’acqua. La prua della 470 Regina presenta una grande novità che permette di valorizzare gli spazi esterni: le due metà del solarium divisibile possono essere traslate ai lati per creare una vera e propria beach area anche a prua. I progettisti hanno ribattezzato questa configurazione unica coniando il termine Bow Life.

Quest’area calpestabile può essere utilizzata in vari modi: è possibile riempirla con acqua marina per creare una piccola piscina, oppure è possibile aggiungere un tavolo per trasformarla in una zona pranzo aggiuntiva. Inoltre, garantisce un’ottima illuminazione naturale nella cabina di prua, che si trova sotto il vetro rinforzato.

Come il modello precedente, la 340 Regina, anche questa barca è stata progettata da Paolo Ferragni, titolare della Ferragni Progetti, ed è totalmente personalizzabile: è infatti possibile scegliere tra diversi materiali, accessori, colori e motorizzazioni.

La 470 Regina è disponibile con due Volvo Penta IPS 650 o IPS 800 e raggiunge una velocità massima di 39 nodi. Tutti i sistemi domotici e la strumentazione di bordo sono firmati Raymarine.

In questo yacht open sportivo di 15 metri sono presenti molti accessori di alta gamma: lampade Artemide negli interni, bitte a scomparsa a poppa, pali telescopici in fibra di carbonio per il tendalino di prua, tappezzeria di lusso. Il divano e il pouf sono realizzati da un importante mobilificio situato nella Brianza, un’area dove la cultura del design affonda le sue radici e viene tramandata da generazioni. A tutto questo si aggiunge un volante assolutamente unico e non disponibile sul mercato: lo stampo del volante è stato costruito esclusivamente per questo modello speciale, presente solo sulla 470 Regina.

Interni: eleganza e comfort

Il layout interno prevede due lussuose e spaziose cabine armatoriali di 2,15 m di altezza. Ogni cabina è dotata di toilette e doccia privata. La cabina armatoriale di prua comprende un’area versatile che può essere configurata, in base alle esigenze dell’armatore, in un ufficio, bar o in una postazione trucco.

Per coloro che intendono soggiornare a bordo con più ospiti, è disponibile anche una configurazione a tre cabine. I moderni legni Alpi, gli inserti contemporanei e i dettagli raffinati rendono l’atmosfera elegante e accogliente. Molti elementi della tappezzeria possono essere personalizzati scegliendo tra una varietà di tessuti e pelli. L’ampia ricerca di materiali e complementi d’arredo effettuata da FIM è visibile anche entrando nelle toilette. I ripiani sono in Laminam con finitura effetto marmo, che si abbinano e contrastano con le rubinetterie Velis di alta qualità firmate dall’azienda italiana Nobili. I lavabi di alta gamma, di colore blu petrolio, sono in acciaio inox.

