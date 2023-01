Absolute Yachts Boot Düsseldorf 2023: la 60 Fly e la nuova 56 Fly

Absolute Yachts Boot Düsseldorf 2023 porta al salone nautico quattro yacht: la 47 Fly, la 50 Fly, la 60 Fly e la nuova 56 Fly. Questi ultimi due modelli sono inoltre in lizza per due premi i cui vincitori verranno annunciati durante la fiera: European Powerboat of the Year (la 56 Fly per la categoria “Fino a 20 metri”) e MBY Awards (la 56 Fly per la categoria “Flybridge fino a 60 piedi” e la 60 Fly per la categoria “Flybridge oltre i 60 piedi”).

Absolute Yachts Boot Düsseldorf 2023: 56 Fly

La 56 Fly porta avanti la rivoluzione all’insegna di innovazione tecnologica e design italiano intrapresa da Absolute con la gamma Fly, meritando in pieno la parola-chiave che la contraddistingue, “carisma”, in virtù del fascino che riesce ad evocare a prima vista. Comfort e versatilità sono esaltati da un’ineguagliabile attenzione ai dettagli, mentre il confine tra lo yacht e il mare va a sfumare grazie all’impiego dei parapetti trasparenti e all’apertura delle falchette laterali.

L’uso sapiente degli arredi modulari fa sì che gli spazi per il relax a prua e nella zona del pozzetto possano essere personalizzati a seconda delle occasioni, dalla colazione con vista mare fino all’aperitivo con gli amici al tramonto. La scelta della sostenibilità si traduce in un’ingegneria attenta a tutte le esigenze, a partire dai pannelli solari integrati nell’hard top, che garantiscono livelli elevati d’autonomia energetica e il silenzio necessario a godersi la propria baia preferita senza il ronzio di un generatore in sottofondo.

Gli interni sono inondati di luce naturale, che si tratti del magnifico salone provvisto di cucina ultramoderna, della straordinaria cabina armatoriale a tutto baglio a prua o della cabina VIP a centro barca, praticamente una seconda cabina armatoriale. L’uso di scalini è ridotto al minimo in tutta l’imbarcazione, enfatizzando ulteriormente l’ampiezza degli ambienti.

Absolute Yachts Boot Düsseldorf 2023: 60 Fly

La seconda novità è rappresentata dalla 60 Fly, un modello che presenta caratteristiche normalmente associate ad imbarcazioni molto più grandi. Il design degli esterni ne facilita l’utilizzo da parte sia degli ospiti che dell’equipaggio, con due scale laterali che vanno dal pozzetto di poppa alla piattaforma e transizioni fluide tra salone, cucina e pozzetto che ne ottimizzano la vivibilità.

La parola scelta da Absolute per descrivere la 60 Fly è “prisma”, ad esprimere le molteplici sfaccettature di questo yacht unico per la sua versatilità nel regalare tanti modi diversi di godersi il mare. Il flybridge si propone come uno spazio all’aperto in posizione elevata capace di combinare diversi ambienti, dalla super-accessoriata consolle di guida alla zona pranzo con cucina, fino alla piattaforma di poppa per il più totale relax.

La 47 Fly rappresenta la perfetta introduzione al mondo Absolute: uno yacht di 14 metri che mette in mostra il design, gli spazi e i materiali che contraddistinguono i modelli più grandi del marchio. Non a caso, la sua parola chiave è “gateway” (porta d’accesso), alla scoperta di un nuovo stile di vita a bordo. Ma grazie alle sue cabine ben rifinite, agli esterni spaziosi ed al flybridge perfettamente organizzato, la 47 Fly non può in alcun modo essere considerata una piccola imbarcazione.

Il modello è provvisto di tutte le qualità che hanno reso il brand Absolute celebre in tutto il mondo, come l’eccellente comfort a bordo, la perfetta manovrabilità e il basso consumo di carburante. Sottocoperta, la 47 Fly propone tre cabine: la cabina armatoriale a prua con letto matrimoniale accessibile da ogni lato, una cabina VIP a centro barca e un’altra cabina doppia con letti gemelli.

La 50 Fly è l’espressione di un’altra riuscita combinazione di dimensioni e funzionalità. Questo yacht beneficia, in particolare, della scelta di impiegare montanti dalle linee essenziali a sostegno dell’hard-top, esaltando così la sensazione di spazio sul flybridge, tra i più grandi per gli yacht di questa classe. Anche il salone presenta dimensioni estremamente generose, con una postazione di guida ben accessoriata ed enormi finestre che massimizzano la vista sul mare. La funzionalità è accentuata da caratteristiche come la cucina separabile con vetri a scorrimento elettrico per servire comodamente gli ospiti, gli ampi divani, il potente impianto d’aria condizionata e la nuovissima area entertainment, con altoparlanti d’alta qualità e impianto stereo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.