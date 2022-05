KQi2 è il nuovo monopattino di Niu con 40 km di autonomia.

Il monopattino elettrico Niu KQi2 è cool, tecnologico, sportivo, accattivante. In un panorama in cui la micro mobilità è sempre più presente, Niu ha sviluppato un modello capace di offrire non solo soluzioni pratiche e rispettose dell’ambiente. Il nuovo KQi2 è infatti anche un veicolo in grado di conferire personalità e carattere a chi lo guida. Il monopattino è dunque oggi uno status che comunica il proprio “essere”.

Monopattino elettrico Niu KQi2: caratteristiche

In questo modello la tecnologia la fa da padrona. KQi2 ha una batteria al litio da 48V alloggiata sotto la pedana. L’energia da essa sprigionata garantisce un’autonomia di 40 km e una velocità massima di 25km/h. La trazione posteriore spinge inoltre il monopattino anche in cima ai dislivelli cittadini. La batteria è in grado di autoalimentarsi grazie alla frenata rigenerativa intelligente (di stampo automobilistico), che regala fino a 580 km all’anno!

Oltre alla tecnologia anche il design ha un ruolo da protagonista. I designer Niu hanno conferito al KQi2 un look altamente riconoscibile e una forte personalità. La cifra estetica del nuovo monopattino richiama quella dei motocicli e degli scooter del brand, soprattutto nell’iconico faro anteriore circolare a led “Iconic Halo”. Inoltre le numerose “Griptape” colorate e intercambiabili ne permettono la personalizzazione per ogni stile.

Look e comfort si conciliano nella pedana e negli pneumatici maggiorati. Questi ultimi sono Tubeless e misurano 10’’ x 2,3’’: un dato che rende la guida più comoda e sicura sulle superfici sconnesse. Allo stesso modo il manubrio più largo agevola la sterzata e facilita le manovre agli utenti di tutte le dimensioni. La cura dei dettagli tipica di Niu si riflette anche nelle luci a led dei freni anteriori e posteriori, nel campanello meccanico, nel cavalletto e nei 6 riflettori laterali.

La robustezza del telaio in alluminio di grado aerospaziale non preclude la possibilità di piegare con estrema facilità il monopattino: bastano infatti due mosse per reclinare lo sterzo e richiudere il veicolo, permettendone così un facile trasporto.

KQi2 è sempre connesso grazie all’app Niu. Attraverso l’app gli utenti possono bloccare il veicolo parcheggiato (“Smart Lock”), controllare le statistiche di guida, monitorare il livello di ricarica (della durata di 7 ore) o personalizzare la velocità di marcia. Una volta alla guida si può interagire con il KQi2 mediante il display a led posto al centro del manubrio, attraverso il quale si possono scegliere 4 modalità di guida, caratteristica fondamentale per conciliare l’efficienza del mezzo con il tipo di viaggio da affrontare e lo stile di guida.

Il nuovo monopattino KQi2 è possibile acquistarlo sullo store online ufficiale e su Amazon. Due sono le colorazioni (bianco o grigio), mentre il prezzo consigliato al pubblico è di 499,99 euro.

