Can-Am Pulse, ecco la moto elettrica per il 50esimo anniversario

Can-Am Pulse è una delle prime due moto elettriche del marchio di BRP Inc. che proprio quest’anno compie 50 anni e, per festeggiare il suo mezzo secolo di storia, si è lanciata nel suo futuro.

Can-Am è nato nei primi anni Settanta, quando vinse il campionato di motocross dominando poi diverse gare endurance divenendo tra i brand più conosciuti e apprezzati della sua categoria. La Can-Am Pulse, la più “tranquilla” delle sue proposte elettriche, vuole comunque celebrare la passione per la corsa e le prestazioni, in una chiave cittadina.

Le caratteristiche della Can-Am Pulse

La Can-Am Pulse è una proposta tranquilla. Vuole essere infatti una moto agile ed equilibrata, per coloro che vivono prettamente la città e quindi vogliono spostarsi all’interno dell’affollato, e difficile, ambiente urbano ottimizzando i tempi e senza pensieri, in quella che Can-Am considera una “passeggiata elettrica”.

Lo si vede anche dal design, comunque sportivo, ma ben diverso dall’altro modello elettrico, la Origin. Abbiamo una linea infatti più elegante e ricercata, con faro LED anterriore e corpo moto muscoloso e squadrato, enfatizzato anche da alcuni elementi in giallo Lime, che si trovano sulla fiancata, in alcuni dettagli della sella e anche com ecornice dei cerchi in nero lucido.

Dalle foto si vede anche che la moto è dotata di un grande display, forse touch, sul manubrio, da cui poter gestire le info principali e anche la connessione Bluetooth con lo smartphone. La Can-Am Pulse è alimentata dal Rotax E-Power, sistema elettrico avanzato che permette anche una ricarica di livello 2, la quale promette tempi brevi in fase di ricarica rapida.

Ulteriori dettagli sul veicolo, come le prestazioni e il prezzo, dovrebbero essere rilasciati ad agosto 2023, in concomitanza della presentazione ufficiale.

