Il primo dello del brand premium del Vmoto Soco Group.

Il brand Vmoto espone ad EICMA alcune novità tra cui la Stash, la loro prima moto elettrica realizzata dalla matita di C-Creative.

Pensata e progettata in Europa, Stash rompe gli schemi della e-mobility con linee e soluzioni all’avanguardia, a partire dal propulsore da 6000 Watt che, posizionato nella parte bassa della motocicletta. Tuttavia, il motore in basso, favorisce la centralizzazione delle masse favorendo la guidabilità e lasciando lo spazio del “finto serbatoio” ottimo come vano porta oggetti o per un casco integrale o una borsa. Non a caso Stash significa “riporre, custodire”, a sottolineare questo dettaglio efficace nell’utilizzo ma centrale anche nel design della moto.

Vmoto Stash: prestazioni

Stash raggiunge una velocità massima di 105 Km/h a fronte di un’autonomia di 240-260 Km se si viaggia a 45 Km/h. Per ricaricare completamente le batterie occorrono circa 6 ore. Il peso della Stash è si soli 105 Kg, garantisce un utilizzo facile e adatto al neofita così come al pilota più esperto.

Anche la ridotta altezza della sella da terra, 785 millimetri, concorre al comfort di chi si muove ogni giorno in ambito urbano. Le ruote da 17” e le linee decise sottolineano l’animo sportivo di questo nuovo modello che si colloca nella fascia di alta gamma del marchio.

Vmoto Stash: colori

Vmoto Stash sarà disponibile in tre colorazioni: Black, Silver e Yellow.

