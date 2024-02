Orari TV SBK Australia 2024: in diretta in chiaro su TV8

Orari TV SBK Australia 2024 in diretta e in chiaro su TV8 il 1° round del Campionato del Mondo Superbike 2024.

Prende il via oggi la prima prova del Campionato del Mondo FIM Superbike 2024. Il mondiale destinato alle derivate dalla serie di articolerà su 36 gare su 12 circuiti in tutto il mondo. Tra le altre cose sono state comunicato alcune novità regolamentari proprio alla vigilia del weekend di gare che si disputerà sul miti circuito australiano di Phillip Island, situato sull’omonima isola, nei pressi della località di Ventnor, nella Regione di Victoria in Australia.

A seguire le novità diffuse alla vigilia del primo appuntamento del mondiale.

Novità 1° Round Superbike Australia 2024

Sulla base delle informazioni acquisite a inizio settimana nei test della Superbike e Supersport a Phillip Island e del report redatto dal Direttore Tecnico della Federazione Motociclistica Internazionale (FIM), la Direzione Gara insieme al Phillip Island Grand Prix Circuit e a Dorna WSBK Organization (DWO) hanno deciso che – per garantire la sicurezza di tutti i piloti – le gomme posteriori non potranno essere utilizzate per più di 11 giri nella classe WorldSBK e per più di dieci nella classe WorldSSP.

Inoltre è stata ridotta a 20 giri la distanza di Gara 1 e Gara 2 della Superbike e sono stati allocati due set extra di gomme per ciascun pilota di entrambe le classi.

Orari TV SBK Australia 2024 gratis in chiaro su TV8

SABATO 24 FEBBRAIO

Ore 6.00: Gara 1 Superbike (diretta)

Ore 14:00: Gara 1 Superbike (Replica)

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Ore 3.00: Superpole Superbike (diretta)

Ore 6.00: Gara 2 Superbike (diretta)

Ore 13:15: Gara 2 Superbike (Replica)

