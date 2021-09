Non una ma bensì due auto in contemporanea in contromano fermate dalla stradale in Val d'Aosta.

Spesso abbiamo parlato di auto in contromano, ma ancora non ci era capitato di sentir parlare di due auto in contromano in contemporanea. Ebbene, è successo in Val d’Aosta sull’autostrada A5 nelle vicinanze di Pollein.

Nel momoento in cui la Polizia Stradale ha fermato due automobili che viaggiavano in direzione della Francia, non si erano fortunatamente registrati incidenti causati dalla sbadataggine dei due automobilisti. Si tratta di due francesi di origine turca di 44 e 46 anni che viaggiano a bordo con diversi minori.

La Polizia ha quindi provveduto al ritiro della patente ed al fermo amministrativo delle auto per tre mesi. Li attende inoltre una multa fino a 8.186 euro.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.