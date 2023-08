Orari MotoGP oggi Silverstone 2023 con diretta su TV8, Sky e Now

Gli orari MotoGP di oggi del GP di Silverstone 2023 con la gara in diretta live su TV8, Sky e Now alle ore 14. Il nono appuntamento del Mondiale viene infatti trasmesso in diretta live su TV8, Sky e in streaming su Now.

Nelle qualifiche, Marco Bezzecchi ha dimostrato tutto il suo talento e si è aggiudicato la pole position. Il pilota italiano ha guidato in modo impeccabile, dimostrando sicurezza e velocità sul circuito di Silverstone.

In una sprint race entusiasmante, Alex Marquez ha dimostrato di essere in grande forma, vincendo la gara con autorità. Il pilota spagnolo ha mostrato una grande determinazione, superando gli avversari e prendendo il comando della gara fin dalle prime fasi. Bezzecchi ha dimostrato la sua competitività riuscendo a conquistare il secondo posto. Dopo una prestazione solida, Maverick Vinales è riuscito a salire sul terzo gradino del podio, mostrando una crescita costante nelle sue prestazioni.

Orari MotoGP oggi Silverstone 2023 in diretta live su TV8, Sky e Now

Oggi Domenica 6 Agosto TV8

Ore 11:00 MGP Rider Fan Parade

Ore 11:45 Paddock Pre Gara Moto 3

Ore 12:15 Gara Moto3

Ore 13:15 Paddock Post Gara Moto3

Ore 13:30 Grid

Ore 14:00 Gara MotoGP

Ore 15:30 Gara Moto2

Oggi Domenica 6 agosto Sky e Now

Ore 10.40: warm up MotoGP

Ore 12.15: gara Moto3

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15.30: gara Moto2

Griglia di Partenza MotoGP Silverstone 2023

Bezzecchi 2:15.359 Miller +0.270 Alex Marquez + 0.412 Bagnaia + 0.736 Fernandez +0.742 Marini +0.793 Martin + 0.913 Vinales +0.958 Zarco + 1.302 Binder +1.318 Morbidelli +1.526 Espargarò + 2.047/

Sprint Race MotoGP Silverstone 2023: ordine di arrivo

Marquez Bezzecchi Vinales Zarco Aleix Espargarò Martin Miller Augusto Fernandez Binder Oliveira Marini Di Giannantonio Bastianini Bagnaia Morbidelli

