Ferretti Yachts InFYnito 90: il legame diretto con il mare e il cielo

Ferretti Yachts InFYnito 90 è la nuova gamma, che ha nel nome le iniziali del brand (FY) ed introduce uno stile capace di dare forma alle nuove esigenze degli armatori: contatto indissolubile con l’ambiente circostante, materiali e navigazione più sostenibili, dettagli personalizzati e personalizzabili, legame diretto con il mare e il cielo.

La principale innovazione riguarda la realizzazione di una continuità visiva tra interno ed esterno, che connette come mai prima la barca e l’orizzonte. È così che l’esperienza diventa infinita: niente più limiti e confini, la visuale spazia lontano a 360 gradi, la navigazione diventa più autentica e personale. Il design è sobrio, pulito, equilibrato, ed esprime un modo più naturale e sostenibile di navigare, sempre più ricercato dagli armatori.

Ferretti Yachts InFYnito nasce dalla collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari e il Dipartimento Engineering Ferretti Group. A curare l’exterior design degli scafi è l’architetto Filippo Salvetti, mentre la progettazione degli interni è affidata allo studio di design Ideaeitalia.

Ferretti Yachts InFYnito 90: caratteristiche

Con una lunghezza fuori tutto di 26,97 metri – con Lh entro i 24 metri che lo fa rientrare nella categoria delle imbarcazioni da diporto a certificazione CE – e un baglio massimo di 7,33 metri, è stato progettato per far vivere agli amanti del mare una nuova, inimitabile esperienza.

Ambienti outdoor e indoor si fondono per la prima volta in un continuum che non ha eguali, creando spazi ampi e customizzabili, dalle dimensioni superiori a quelle della categoria. Con oltre 100 mq di aree dedicate alla vita all’aperto (quasi il 50% in più della media del segmento) e oltre 140 mq di spazi interni (oltre il 25% in più rispetto alla media), tra i quali un main deck e uno skylounge dai volumi particolarmente significativi, il nuovo Ferretti Yachts InFynito 90 spicca e si distingue sul mercato. Gli armatori potranno inoltre scegliere tra differenti layout per ogni ponte, spaziando tra ambienti open space e ambienti più formali e dedicati alla privacy diurna e notturna, per un’esperienza completamente personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Equipaggiabile con una coppia di motori MAN V12 fino a 1800 mHp (nella versione opzionale), Ferretti Yachts InFYnito 90 può raggiungere una velocità massima di 22 nodi e una velocità di crociera di 17 nodi. Inoltre, grazie al nuovo scafo ad alta efficienza, potrà raggiungere i 1200 nm di autonomia alla velocità di crociera economica di 12 kt.

Ferretti Yachts InFYnito è una gamma ispirata agli explorer vessel, imbarcazioni progettate per percorrere lunghe distanze e accogliere gli ospiti nel più totale comfort, disegnate per far sentire l’armatore “just like home”, nell’intimità, sicurezza e relax di un luogo che è l’essenza del concetto di casa.

La nuova gamma introdurrà inoltre nel settore la tecnologia F.S.E.A. (Ferretti Sustainable Enhanced Architecture), un pacchetto di soluzioni per navigare nel più ampio rispetto dell’ambiente. Tra le più significative, un Solar roof capace di generare corrente elettrica per la ricarica di un pacco batterie al litio dedicate ai servizi di bordo. Questa tecnologia permette ad armatore e ospiti di vivere lo yacht in “hotel mode”, creando un’atmosfera di relax assoluto in tutti gli ambienti, con modalità emissioni zero. Infine, la significativa scelta di materiali più green: vernici ecologiche, teak sostenibile, stoffe e pelli riciclate.

Un altro punto chiave della nuova gamma è lo sviluppo del Main Deck, dove lo sguardo scivola senza trovare interruzioni tra interno ed esterno, dall’estrema poppa all’estrema prua. Il design di questo spazio è uno degli elementi distintivi e iconici della gamma Ferretti Yachts InFYnito, che propone così una inedita e spettacolare “all season terrace”, accogliente, suggestiva, protetta alla vista in banchina e funzionale in tutte le condizioni meteo.

Uno spazio equilibrato, morbido e accogliente, esteticamente ricercato e armonico, da vivere anche per lunghi periodi e in ogni stagione: Ferretti Yachts InFYnito è un ambiente privato sul mare, dove accogliere i propri ospiti, offrendo eleganza in totale sintonia con l’ambiente circostante. Lo yacht è in perfetta connessione con le richieste dell’armatore: intimità di una eccezionale residenza sul mare, accoglienza a cinque stelle per gli ospiti, possibilità di avere spazi dedicati al wellness e alla massima convivialità anche mentre si naviga.

Tra i punti chiave di questa nuova generazione di barche, la versatilità e la possibilità di personalizzare i layout interni, oltre all’introduzione di nuovi materiali ecosostenibili. Tessuti, legni e finiture comprendono elementi riciclati e riciclabili, ed è prioritario l’impegno legato all’efficienza energetica, all’ottimizzazione del sistema illuminotecnica e di condizionamento.

—–

