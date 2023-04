Chevrolet Silverado HD ZR2: prestazioni eccezionali per l’off-road in grande stile

Chevrolet Silverado è un robusto e versatile pick-up, particolarmente amato dagli americani. L’off-road e l’overlanding sono diventati molto popolari negli Stati Uniti, per questo le case automobilistiche cercano di ampliare le loro linee di veicoli per soddisfare la domanda. GM non è da meno, infatti ha appena presentato il nuovo Chevrolet Silverado HD ZR2, l’ultimo e il più grande modello della gamma.

Il nuovo pick-up HD ZR2 è il terzo veicolo della linea ZR2 di Chevy, e segue il Colorado e il Silverado 1500 ZR2. Basato sul Silverado 2500, il modello è disponibile solo in configurazione Crew Cab e offre due opzioni di motore V8: un motore a benzina da 6,6 litri o un motore turbodiesel Duramax da 6,6 litri. Il motore diesel offre una potenza di 470 CV e una coppia di 1.323 Nm, mentre il motore a benzina sviluppa 401 CV e 630 Nm di coppia.

Il pacchetto hardware off-road del Chevrolet Silverado HD ZR2 include una serie completa di componenti, tra cui specifici bracci superiori e inferiori e particolari snodi dello sterzo. La sospensione è sollevata di 3,8 cm rispetto al modello 4×4 standard e supportata da un set di ammortizzatori Multimatic DSSV. Il pick-up presenta un’eccellente altezza da terra di 29,5 cm, un angolo di attacco di 32,5 gradi, un angolo di uscita di 25,7 gradi e un angolo di attraversamento di 21,1 gradi.

Il Chevrolet Silverado HD ZR2 offre un design distintivo con una griglia anteriore nera con un emblema Flow-Tie e ganci di traino rossi. Dispone inoltre di ruote nere con cerchi da 35″ con pneumatici Goodyear Wrangler MT. All’interno è possibile trovare una cabina spaziosa e moderna, completa di una vasta gamma di tecnologie e dotazioni di alta qualità.

Il pacchetto di hardware off-road della variante Bison di AEV include un paraurti anteriore in acciaio con ganci di traino integrati, protezioni per il cambio, lo scarico e il piantone dello sterzo. Inoltre, la Bison è dotata di un paraurti posteriore in acciaio stampato e ruote in alluminio nero da 35″.

La produzione del Chevrolet Silverado HD ZR2 inizierà quest’estate e i prezzi saranno annunciati a breve. Questo pick-up off-road si posiziona direttamente in concorrenza con il Ford F-Series Super Duty Tremor e il Ram 2500 Power Wagon. Con questo nuovo modello, GM punta a soddisfare la crescente domanda di pick-up robusti e adatti all’off-road, confermando il suo impegno per la qualità e l’innovazione nel mercato degli autoveicoli.

