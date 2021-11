Nuovi caschi moto Kabuto: Aeroblade-5, Avand II, Ryuki e F-17

I nuovi caschi Kabuto debuttano a Eicma 2021.

Nuovi caschi moto Kabuto: il brand lavora costantemente per soddisfare i bisogni del motociclista di oggi e di domani offrendo tre linee di caschi (jet, integrale, modulare) che uniscono alta qualità e sicurezza con un design accattivante.

Tradizione, passione e attenzione per i dettagli hanno conquistato i rider di tutto il mondo e hanno fatto del brand giapponese il partner ufficiale di Honda Motors, distributore ufficiale dei caschi Kabuto in tutta Europa nelle proprie concessionarie ufficiali. Kabuto porta i suoi caschi a Eicma 2021 nello stand di Honda Motors.

Nuovi caschi moto Kabuto: Aeroblade-5

I caschi full-face di Kabuto sono estremamente versatili: possono essere indossati per un utilizzo touring, urban ma anche (e soprattutto) per quello racing. Tra questi caschi Aeroblade-5 è la punta di diamante della casa giapponese. Leggerezza, sicurezza, comfort e design sono i principi su cui Kabuto ha basato la realizzazione di questo modello.

Questo casco è il prodotto perfetto per i motociclisti esperti che non hanno paura di sfrecciare ad alte velocità. È dotato di un design aerodinamico, grazie a diversi fattori fra cui: la sua leggerezza estrema data dalla sua slim silhouette che ne riduce la resistenza dell’aria; e lo stabilizzatore di scia Wake Stabilizer in grado di alleggerire la pressione a carico del collo del pilota garantendo movimenti più fluidi ad alte velocità.

Questo brevetto unico nel suo genere è stato sviluppato da Kabuto grazie a numerosi test in galleria del vento. Un altro brevetto presente in Aeroblade-5 è il DAF shield system con struttura a doppia asse della visiera, viene utilizzato per un migliore isolamento e una maggior silenziosità all’interno del casco, per una guida piacevole in ogni condizione.

L’interno del casco da moto è caratterizzato da imbottiture interamente staccabili e lavabili realizzate con lo speciale materiale Coolmax, capace di soddisfare i più alti standard in materia di comfort e praticità. Ai lati del casco, è presente infine uno spazio di fissaggio per camera/interfono, insieme al percorso di fissaggio dei cavi. Certificato Safety Standard ECE2205, Aeroblade-5 è disponibile in sei taglie (dalla XS alla XL).

Nuovi caschi moto Kabuto: Avand II

Nel concepire Avand II, Kabuto ha pensato ad un casco a 360°, perfetto sia per un uso urban sia per uno più sportivo. Il modello Avand II rispecchia l’intera filosofia dell’azienda: Kabuto ha voluto offrire un prodotto versatile, pratico e sicuro, con un design elegante per rispondere ai bisogni dei suoi consumatori.

La sicurezza è il punto forte di Avand II: la calotta, disponibile in quattro taglie diverse è costruita utilizzando materiale termoplastico a doppia densità di assorbimento dell’impatto e, inoltre, è stato implementato anche lo stabilizzatore di scia Wake Stabilizer. Tra le altre caratteristiche che fanno di Avand II il casco jet preferito dai rider di tutto il mondo vi è l’avanzato sistema di ventilazione interna e l’utilizzo del tessuto traspirante Coolmax per rivestire gli interni estraibili del casco.

Per non far mancare nulla ai motociclisti che scelgono i suoi caschi, Kabuto ha equipaggiato Avand II con il sistema SAJ che permette una rapida rimozione delle visiere e ha predisposto il casco alle speciali visiere Pinlock.

Nuovi caschi moto Kabuto: Ryuki

Forza combinata a stile, leggerezza combinata a compattezza: Ryuki è senza dubbio il casco modulare per eccellenza, con il suo design esterno accattivante, spigoloso e affilato. Il sistema Chin Open permette di aprire la parte della mentoniera azionando la leva di blocco al centro in basso, quindi può essere aperta e chiusa facilmente per fornire maggiore tranquillità e serenità durante la guida, e la stessa utilità di un casco jet quando ci si ferma.

L’interno è caratterizzato da imbottiture interamente staccabili e lavabili. Inoltre, Ryuki è dotato inoltre di visiera interna parasole CM-2 che può essere usata come sostituta agli occhiali da sole per ridurre l’abbagliamento grazie ad una lente con effetto fumé. Allo stesso modo, anche le lenti applicabili 100% Max Vision Pinlock forniscono una maggior visibilità al pilota. È adatto quando si verificano condizioni di forte luce o abbagliamento, ma è anche scelto perché è piacevole ad una guida urbana e touring.

Tra le altre importanti caratteristiche di versatilità, non si può non citare il design integrato Wake Stabilizer: la tecnologia brevetta da Kabuto che controlla il flusso d’aria attorno al casco e ne diminuisce la pressione a carico del collo del pilota; assieme al Wind Shutter N. 6 permette quindi movimenti più fluidi ad alta velocità. Ai lati del casco è presente infine uno spazio di fissaggio per camera/interfono, insieme al percorso di fissaggio dei cavi. Certificato Safety Standard ECE2205, Ryuki è disponibile in due calotte e cinque taglie.

Nuovi caschi moto Kabuto: F-17

F-17 è il modello di punta da corsa integrale che adotta la più recente tecnologia aerodinamica. Facile sia da mettere che da togliere e dalla vestibilità comoda e avvolgente grazie ad un design rinnovato, F-17 è stato accuratamente testato in condizioni estreme. Il concetto principale applicato a questo nuovo modello è l’aerodinamica omnidirezionale, con lo scopo di ridurre il più possibile il carico sul collo del pilota.

F-17 presenta una calotta nervata con una versione migliorata del dispositivo aerodinamico convenzionale Wake Stabilizer e un dispositivo di nuova concezione “Crest Spoiler”. Il Crest Spoiler è il dispositivo che contribuisce a eccellenti prestazioni aerodinamiche dell’F-17 sopprimendo la forza che cerca di sollevare il casco disturbando il flusso d’aria nella parte superiore del casco.

Un dispositivo arcuato sulla parte superiore della testa riduce la forza di sollevamento generata dalle varie posizioni (come alla guida in linea retta, in curva e quando si controlla il posteriore) e ne aumenta il senso di stabilità alla guida. La nuova ventilazione laterale della testa e la ventilazione del mento con un’area di apertura più ampia forniscono inoltre aria fresca alla superficie interna della calotta ed eccellenti prestazioni di raffreddamento.

Inoltre, Kabuto ha predisposto per questo casco pad interni standard per poter indossare occhiali, ed il sistema di emergenza per la rimozione rapida e sicura del casco in caso di incidente, come pure lo spazio dedicato all’installazione dell’interfono.

La calotta è realizzata in materiale composito ad alta durevolezza (A.C.T.-2) che combina un’eccellente resistenza alla penetrazione e assorbimento degli urti; l’analisi strutturale FEM è stata introdotta per ottimizzare la forza di ogni parte. La sua incredibile leggerezza riduce il carico sul pilota in tutte le situazioni.

La mentoniera è fatta di fibre organiche ad alta resistenza per migliorare ulteriormente la forza della calotta andando a soddisfare allo stesso tempo gli standard di sicurezza. Il Daf Shield System con una leva più grande permette un’apertura e una chiusura sicura, anche quando si indossano i guanti.

La ventilazione laterale è adottata per catturare il vento in modo efficiente anche in posizione di curva. Top Aero Ventilation è invece il sistema unico di Kabuto che dissipa l’aria calda all’interno del casco a partire dalla calotta, attraverso le alette di ventilazione posteriori. Il peso del casco risulta così minore e la ventilazione migliorata. La superficie interna è trattata con Deofactor, un sistema di controllo batterico che ne inibisce la crescita, sviluppato da Kokoro Care. Il casco è inoltre dotato di un Sistema di Emergenza per rimuoverlo velocemente senza lasciare traumi. Lenti applicabili 100% Max Vision Pinlock con la possibilità di attaccare la pellicola monouso DAF-1R Tear Off.

C’è anche spazio per posizionare un eventuale microfono nella parte frontale. Le imbottiture sono interamente staccabili e lavabili perché realizzate con lo speciale materiale Coolmax per assicurare una piacevole sensazione di freschezza. Anche la mentoniera Wind Shutter può essere posizionata o rimossa a piacere. Il laccetto di sicurezza sul mento, realizzato in acciaio con particolare forma a D lo rende adatto all’uso in ambienti da corsa.

F-17 è disponibile al pubblico in 6 taglie (dalla XS alla XXL) e in 3 colorazioni (Black Metallic, Flat Black e White).

