Zero DSR/X, la nuova moto elettrica ad EICMA 2022

Ad EICMA 2022 previsto dall’8 al 12 novembre la società californiana porterà la nuova Zero DSR/X come modello di punta dei nuovi modelli MY2023. Disponibile in sage green e pearl white, la Zero DSR/X è proposta a un prezzo di 27.220 €.

Per chi volesse ammirarli, Zero Motorcycles avrà lo Stand M72 al Padiglione 13 di Rho Fiera Milano.

Le caratteristiche della nuova Zero DSR/X

Zero DSR/X vuole essere ai vertici della categoria, sfruttando il rinnovato motore elettrico Z-Force 75-10X, con potenza di 100 CV e 225 N/m di coppia, e una batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh.

La moto è costituita da un telaio a traliccio perimetrale di nuova progettazione, mentre l’architettura dei componenti è stata riprogettata per avere una maggiore altezza da terra e, soprattutto, per permettere l’inserimento di tre vani portaoggetti integrati che la rendono una moto pensata per il mondo adventure, che sia resistente e performante.

Inoltre, Zero DSR/X può essere personalizzata e “customizzata” con una serie di ricambi e accessori per puntare a diventare la Regina dello Sport Adventure, e garantire viaggi più adrenalinici. Tra questi accessori: borse da sella, parabrezza, bauletto e valigie laterali, piastra paramotore.

Le altre moto in gamma

Oltre alla nuova moto di punta, Zero Motorcycles ha introdotto nuovi dettagli per i modelli SR/S e SR/F MY2023. Saranno infatti entrambe equipaggiate con un pacco batterie di serie da 17,3 kWh, potenza di ricarica di 6,6 kW e modalità Park.

Nuova Zero SR/S è disponibile in Asphalt Gray con inserti cyan e color riviera sempre con inserti cyan. Nuova SR/F è disponibile in nero con inserti oro, o in color Storm con inserti arancio.

La SR MY23 è invece la moto più personalizzabile del marchio, con motore da 74 CV e coppia di 166 N/m, con velocità massima di 167 km/h e batteria di serie da 15,6 kWh che si ricarica a 3 kW con caricatore di serie in circa 4-5 ore.

SR è disponibile in Thermal Black ed è l’unica moto al mondo a poter essere personalizzata tramite software.

—–

