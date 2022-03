Scopri le cinque regole per noleggiare l'auto in sicurezza

Quando ci si affida al noleggio auto, i consigli più frequenti riguardano le attenzioni da porre per non farsi fregare. L’ANIASA (Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) ha recentemente diffuso una serie di consigli per coloro che affideranno le proprie esigenze di mobilità ai vari servizi di renting a breve termine. Si tratta di regole per noleggiare in sicurezza e senza sorprese.

L’Associazione ha da tempo realizzato con l’Unione Nazionale Consumatori il vademecum “Autonoleggio: le buone regole” che fornisce utili consigli agli utilizzatori di vetture a noleggio su come comportarsi dal momento della prenotazione fino alla riconsegna dell’auto.

Noleggio auto: consigli in cinque regole per prenotare in sicurezza

scegliete il canale più adeguato, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car da agenzie o broker

Informatevi preventivamente sui costi aggiuntivi per servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini)

Non risparmiate sull’assicurazione: potrebbe proteggervi in caso di problemi, ma informatevi sulle franchigie!

Chiedete quali sono i metodi di pagamento accettati e quando vi verrà prelevato l’importo

Fatevi inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online.

Noleggio auto: consigli al momento del ritiro della vettura

controllate l’interno/esterno del veicolo e se presenta eventuali danni fateli annotare sul contratto

Verificate la dotazione degli strumenti a bordo (documenti, triangolo o kit pneumatici che non devono avere rigonfiamenti o lesioni)

Presentate patente (controllate la validità) e carta di credito (verificate disponibilità fondi e scadenza)

Se non avete familiarità col veicolo (es. non sapete come azionare il freno a mano) l’incaricato è tenuto a spiegarvi il funzionamento

Fatevi dire esattamente chi chiamare e come comportarvi in caso di guasto o incidenti.

Noleggio auto: consigli quando si riconsegna

Riconsegnate la vettura negli orari di apertura, controllate che non vi siano nuovi danni e fatevi rilasciare un’attestazione scritta

Riportate l’auto con la stessa quantità di carburante: le penali in caso contrario potrebbero essere salate (fate annotare sulla ricevuta che il serbatoio è pieno)

Se dovete lasciare velocemente le chiavi in una cassetta, fotografate il veicolo per poter contestare eventuali addebiti non dovuti

Ricevuta la fattura, potete rivolgervi alla società emittente la carta di credito per chiedere lo “sblocco” delle somme congelate a titolo cauzionale

Nel caso di addebiti imprevisti, avete il diritto di controllare i giustificativi prima di pagare e, se non vi convincono, contestate per iscritto

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.