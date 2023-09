La Rockrider Race 740 è una Mountain Bike di buon livello per la pratica del Cross Country (XC). La Race 740, rispetto al modello 720 con telaio in alluminio, è proposta con telaio in carbonio con passaggio cavi interno. Una MTB front dal peso complessivo di 11,6 kg in taglia M.

Il telaio full carbonè compatibile con reggisella telescopici grazie ll passaggio interno del cavo. Tuttavia la forcella è una RockShox Recon GOLD RL da 100 mm, bloccabile grazie al comando remoto al manubrio Combolock II. Le ruote Sun Ringle Duroc 30 SRC Tubeless Ready sono montate su cerchi da 30 mm di larghezza interna e 32 raggi. Gli pneumatici da 29 x 2.25″ sono entrambi Vittoria:: Barzo Graphene all’anteriore e Mezcal Graphene al posteriore..

La trasmissione a 12 velocità è SRAM GX Eagle, con guarnitura Truvativ STYLO 6K e corona da 32, cassetta SRAM 11-50. I freni sono SRAM Level T con dischi SRAM G2: anteriore da 180 mm

e posteriore da 160 mm. Attacco manubrio Rockrider da 720 mm di larghezza, attacco con lunghezza dipendente dalla taglia della bici: taglia S 60 mm, M da 70 mm, L da 80 mm e XL da 90 mm. Le manopole sono Rockrider 900 Lock On, la sella è una XC Ergofit sempre a marchio Rockrider mentre il reggisella è da 31,6 mm di diametro.

Rockrider Race 740: Prezzo

La Rockrider Race 740 viene venduta sul sito Decathlon al prezzo di 1.699,99 € nel colore azzurro pastello.

