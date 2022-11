MotoGP Valencia 2022: gli orari oggi della gara su TV8 e diretta SKY e NOW

La MotoGP Valencia oggi con gli orari della gara su TV8 e SKY che parte alle 14. La griglia di partenza definitiva della gara che assegnerà il titolo della classe regina del motomondiale vede in pole Martin su Ducati. Quartararo è quarto in seconda fila mentre Bagnaia è ottavo in terza fila.

Vediamo allora programma e orari per seguire il GP di Valencia 2022 in diretta o in differita.

Il Programma della MotoGP a Valencia con gli orari di oggi

Domenica 6 novembre

Ore 9.00-9.10, Moto3, Warm-Up

Ore 9.20-9.30, Moto2, Warm-Up

Ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm-Up

Ore 11.00, Moto3, Gara

Ore 12.20, Moto2, Gara

Ore 14.00, MotoGP, Gara

MotoGP Valencia orari oggi TV8 in differita

Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere il Gran Premio di Valencia in differita, in chiaro e gratis.

Sabato 5 novembre

Ore 16.15: Sintesi qualifiche

Domenica 6 novembre

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 14.15: Gara Moto3

Ore 15.30: Gara Moto2

Ore 16.15: Paddock Live Gara

Ore 16.30: Pre Gara MotoGP

Ore 17.00: Gara MotoGP

MotoGP Valencia oggi: orari SKY e NOW in diretta

L’ultima agara del Motomondiale sarà trasmessa come sempre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Domenica 6 novembre

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP (differita su TV8)

Ore 15: Zona Rossa

Ore 17: Race Anatomy MotoGP

Ore 21: Galà del Motomondiale

La griglia di partenza MotoGP Valencia 2022 di oggi

1ª Fila 1. Jorge Martin (Ducati). 2. Marc Marquez (Honda) 3. Jack Miller (Ducati)

2ª Fila 4. Fabio Quartararo (Yamaha). 5. Alex Rins (Suzuki). 6. Maverick Vinales (Aprila).

3ª Fila 7. Brad Binder (KTM). 8. Francesco Bagnaia (Ducati). 9. Johann Zarco (Ducati)

4ª Fila 10. Aleix Espargaró (Aprilia). 11. Luca Marini (Ducati). 12. Joan Mir (Suzuki)

5ª Fila 13. Enea Bastianini (Ducati). 14. Miguel Olivera (KTM) 15. Alex Marquez (Honda).

6ª Fila 16. Franco Morbidelli (Yamaha). 17. Cal Crutchlow (Yamaha) 18. Marco Bezzecchi (Ducati).

7ª Fila 19. Fabio Di Giannantonio (Ducati). 20. Remy Gardner (KTM). 21. Pol Espargarò (Honda).

8ª Fila 22. Raul Fernandez (KTM). 23. Darryn Binder (Yamaha). 24. Tetsuta Nagashima (Honda).

Bagnaia e Quartararo vincono il titolo in caso di…

Ecco le varie combinazioni che permettono a Bagnaia ed a Quartararo di vincere il titolo piloti.

Pecco Bagnaia vince il titolo se:

arriva al traguardo prima di Quartararo a Valencia

arriva almeno 14° qualunque sia la posizione di Quartararo

Quartararo non vince a Valencia, qualunque sia la posizione di Bagnaia

Fabio Quartararo vince il titolo se:

vince il Gran Premio e Bagnaia non arriva al traguardo

Se dovessero arrivare a pari punti, si aggiudicherebbe il titolo Bagnaia in base al numero di gare vinte.

Come sappiamo a Valencia si deciderà finalmente il campione del 2022. Bagnaia è in testa al mondiale con 23 punti di vantaggio su Quartararo.

