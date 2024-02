EHang ha reso noto il prezzo di vendita suggerito per il suo innovativo sistema di droni passeggeri EH216-S in Cina, alla cifra di 2,39 milioni di RMB, ovvero circa 310.000 € per ciascun apparecchio. La commercializzazione inizierà dal 1° aprile 2024, ma diciamo subito che non sarà un “pesce d’Aprile”. Questa mossa strategica mira a soddisfare con maggiore precisione le esigenze del mercato, promuovendo il valore degli aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) e della mobilità aerea urbana (UAM).

Le tappe delle certificazioni aeronautiche dell’EHang EH216-S

E’ la data del 13 ottobre 2023 quella che ha segnato un momento importante per EHang, poiché il suo sistema UAV EH216-S, frutto di sviluppo interno, ha ottenuto il Certificato di Tipo TC dall’Amministrazione dell’Aviazione Civile della Cina (CAAC). Successivamente, il 21 dicembre, il drone ha ricevuto il Certificato di Navigabilità Standard (AC), che ha permesso l’inizio delle consegne ai primi clienti.

Il 28 dicembre, in una giornata storica, l’EH216-S certificato ha effettuato con successo il suo primo volo commerciale dimostrativo nelle città di Guangzhou e Hefei, diventando il primo sistema di aerei eVTOL passeggeri senza pilota al mondo a ricevere un certificato di navigabilità standard. Nel frattempo, a Febbraio avevamo registrato il primo volo autonomo dell’EH216-S in Giappone.

Questo traguardo ha permesso all’EH216-S di ottenere ampi riconoscimenti da parte della CAAC e dei partner per l’innovazione, la leadership, la sicurezza e l’applicabilità nel settore. I droni EH216-S già consegnati ai clienti verranno impiegati per offrire servizi commerciali in varie situazioni, inclusi il turismo aereo a bassa quota e le visite urbane, ampliando così la loro presenza e applicazione in diversi contesti operativi.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD