Toyota Yaris Cross a 159 euro al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta di aprile su Toyota Yaris Cross Hybrid con gli incentivi della Casa giapponese e l’ormai noto propulsore ibrido da 115 Cv. Ecco i dettagli e i pro e i contro della promo.

La Toyota Yaris Cross è una delle auto più vendute del marchio giapponese: piace certamente per le sue caratteristiche da Suv compatto e per il modello che costituisce la sua base, la Yaris, ormai da tanti anni sul mercato. Inoltre, va a completare una gamma di Sport Utility completa, composta da Rav4 e Highlander nei segmenti superiori.

La Toyota Yaris Cross Hybrid nel mese di aprile è offerta a 159 euro al mese con la formula del finanziamento Toyota Easy Next, i Wehybrid Bonus della Casa e la rottamazione di un’auto usata. Lo sconto sul prezzo di listino è di 3.500 euro. Ecco tutti i dettagli sulla promozione e a chi conviene.

Toyota Yaris Cross Hybrid: caratteristiche tecniche

La Toyota Yaris Cross è un Suv di segmento B, che offre i vantaggi della guida e ruote alte in soli 4,18 metri di lunghezza: è stata rinnovata nel 2024 con l’introduzione del più potente motore Full Hybrid da 130 Cv e dei dispositivi di assistenza alla guida Toyota T-Mate, che includono l’ultima generazione del sistema Safety Sense. Inoltre, all’interno è stato adottato il digital cockpit, con display che variano tra i 7 e i 12,3 pollici per la strumentazione digitale e tra i 9 e i 10,5 pollici per il touchscreen multimediale, a seconda della versione scelta.

In questo caso parliamo della Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Active FWD e-CVT, che parte da un prezzo di listino di 28.650 euro. Una versione caratterizzata dall’ormai noto motore 1.5 da 116 cavalli, che affianca il già citato nuovo cuore pulsante da 130 Cv, garantendo consumi dichiarati di 4,4 l/100 km e 100 g/km di CO2 in termini di emissioni.

Dettagli offerta Toyota Yaris Cross ibrida

La Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 in allestimento Active in aprile è proposta a un prezzo promozionale di 25.150 euro, con il contributo della Casa e del concessionario aderente all’iniziativa. La promozione è valida solo in caso di contratto sottoscritto entro il 30 aprile per modelli immatricolati entro il 30 settembre in caso di permuta o rottamazione di una vettura usata da almeno 5 mesi.

Esempio di finanziamento riferito a Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Active FWD e-CVT

Prezzo di vendita: 25.150 €.

25.150 €. Anticipo: 6.530 €

6.530 € Durata: 48 mesi

48 mesi Importo del finanziamento: 47 rate da 158,68 €

47 rate da 158,68 € Rata finale: 15.718,75 €, da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto

15.718,75 €, da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto Percorrenza chilometrica annuale: 10.000 km.

10.000 km. TAN 5,99 % TAEG 7,19 %

Conviene davvero? Pro e contro

L’offerta su Toyota Yaris Cross Hybrid conviene se i tuoi spostamenti si svolgono prettamente in ambito cittadino: in questo caso, il sistema ibrido rappresenta una soluzione molto efficiente, l’importo mensile è davvero a portata di tasche, la durata del finanziamento è di soli 4 anni e il range di 10.000 km all’anno può essere rispettato senza troppi patemi. Conviene inoltre se al termine del contratto decidi di restituire la vettura e sottoscrivere un nuovo finanziamento.

Al contrario l’offerta sulla Toyota Yaris Cross ibrida non conviene se percorri tanti km, a causa dei sovracosti dovuti allo sforamento. Occorre, in base alle esigenze, valutare l’esborso della rata finale, che è pari a due terzi del prezzo di listino della vettura. Conviene solo se poi si decide di tenere l’auto per tanti anni. Anche l’anticipo di 6.530 euro rappresenta un investimento importante, non proprio alla portata di tutti.

Copyright Image: Sinergon LTD