Le 50 auto più vendute in Italia nei primi tre mesi dell’anno

Le 50 auto più vendute in Italia con i dati di Marzo 2024, con marca, modello e numero di unità vendute del mese e dell’anno in corso.

Marzo 2024 ha registrato una lieve contrazione delle vendite di automobili rispetto al marzo dell’anno precedente. Con 162.083 nuove immatricolazioni, il calo del -3,7% rispetto alle 168.324 unità di marzo 2023 si è fatto sentire, nonostante un incremento complessivo del 5,7% nel primo trimestre dell’anno.

L’attenzione verso le vetture a basse emissioni è confermata dai dati di marzo, che vedono le auto BEV (Battery Electric Vehicle) e PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) rispettivamente al 3,3% e al 3,5% del totale mercato.

Il calo delle immatricolazioni ha interessato in modo diversificato i vari segmenti di mercato. La quota di privati, che rappresenta quasi metà del mercato, ha subito una flessione significativa, attestandosi al 49,7%. Al contrario, le autoimmatricolazioni hanno visto un incremento del 2,7%, raggiungendo l’11,5% del totale. Questo fenomeno evidenzia una crescente propensione delle case automobilistiche a immatricolare veicoli a proprio nome, probabilmente per sostenerne la vendita in un secondo momento tramite la fomula km 0.

Il noleggio a lungo termine ha registrato una decisa contrazione, con una quota che si è ridotta al 21,0%. Al contrario, il noleggio a breve termine ha mostrato una forte crescita, salendo al 12,4% del mercato, evidenziando una maggiore flessibilità richiesta dagli utenti.

Le preferenze in termini di alimentazione

La scelta del tipo di alimentazione rappresenta un altro indicatore significativo delle tendenze del mercato. Le auto a benzina hanno visto un aumento della loro quota al 31,4%, segno che, nonostante la spinta verso l’elettrificazione, il motore tradizionale mantiene un suo fascino. In controtendenza, le vetture diesel continuano a perdere terreno, attestandosi al 15,2% del totale.

Le vetture ibride, sia full che mild, confermano il loro trend positivo, rappresentando complessivamente il 39,0% del mercato.

Le 50 auto più vendute a Marzo

N. Marca Modello Marzo 2024 1 Fiat Panda 11,806 2 Dacia Sandero 5,535 3 Lancia Ypsilon 4,845 4 Citroen C3 4,490 5 Toyota Yaris Cross 3,849 6 Toyota Yaris 3,760 7 Volkswagen T-roc 3,403 8 Jeep Avenger 3,265 9 Peugeot 208 3,211 10 Renault Clio 3,055 11 Ford Puma 3,006 12 Renault Captur 2,931 13 Volkswagen T-cross 2,775 14 Mg Zs 2,751 15 Nissan Qashqai 2,751 16 Peugeot 2008 2,725 17 Dacia Duster 2,584 18 Kia Sportage 2,431 19 Jeep Renegade 2,324 20 Toyota Aygo X 2,187 21 Fiat 500 2,104 22 Opel Corsa 2,050 23 Fiat 500x 1,993 24 Nissan Juke 1,884 25 Bmw X1 1,760 26 Ford Focus 1,685 27 Mercedes Gla 1,681 28 Alfa Romeo Tonale 1,632 29 Volkswagen Golf 1,611 30 Jeep Compass 1,574 31 Volkswagen Taigo 1,571 32 Volkswagen Polo 1,561 33 Citroen C3 Aircross 1,524 34 Toyota C-hr 1,501 35 Audi Q3 1,354 36 Hyundai Tucson 1,289 37 Volkswagen Tiguan 1,254 38 Audi A3 1,210 39 Ford Kuga 1,176 40 Peugeot 3008 1,170 41 Hyundai I10 1,109 42 Volvo Xc60 1,080 43 Skoda Kamiq 1,065 44 Suzuki Vitara 1,039 45 Alfa Romeo Stelvio 1,038 46 Mg Hs 1,031 47 Skoda Fabia 1,017 48 Fiat Tipo 1,012 49 Opel Mokka 986 50 Cupra Formentor 973

Le 50 auto più vendute in Italia nel 2024

N. Marca Modello Gen./mar. 2024 1 Fiat Panda 34,325 2 Dacia Sandero 17,884 3 Citroen C3 13,716 4 Lancia Ypsilon 12,923 5 Toyota Yaris Cross 10,615 6 Jeep Avenger 10,598 7 Peugeot 208 9,137 8 Peugeot 2008 8,471 9 Volkswagen T-roc 8,408 10 Dacia Duster 8,398 11 Toyota Yaris 8,382 12 Renault Captur 8,332 13 Ford Puma 8,292 14 Renault Clio 8,191 15 Mg Zs 7,468 16 Fiat 500x 6,917 17 Nissan Qashqai 6,907 18 Fiat 500 6,612 19 Kia Sportage 6,113 20 Opel Corsa 6,105 21 Volkswagen T-cross 6,104 22 Jeep Renegade 5,666 23 Toyota Aygo X 5,628 24 Bmw X1 5,073 25 Jeep Compass 4,900 26 Alfa Romeo Tonale 4,711 27 Volkswagen Polo 4,501 28 Nissan Juke 4,347 29 Ford Kuga 4,224 30 Hyundai I10 4,220 31 Toyota C-hr 4,086 32 Citroen C3 Aircross 3,968 33 Audi A3 3,941 34 Opel Mokka 3,921 35 Audi Q3 3,892 36 Mercedes Gla 3,698 37 Ford Focus 3,674 38 Volkswagen Taigo 3,645 39 Volkswagen Golf 3,429 40 Volkswagen Tiguan 3,243 41 Suzuki Vitara 3,213 42 Peugeot 3008 3,164 43 Suzuki Ignis 3,161 44 Hyundai Tucson 2,997 45 Audi Q2 2,931 46 Hyundai I20 2,838 47 Cupra Formentor 2,706 48 Mini Mini 2,595 49 Kia Picanto 2,536 50 Volvo Xc40 2,535

