Il noleggio auto a medio termine è una formula alternativa rispetto al noleggio auto a lungo termine e al noleggio auto a breve termine. Si distingue prima di tutto per la durata: più breve rispetto al primo, più lungo rispetto al secondo.

Qualche anno fa era una semplice scommessa. Poi per molti è diventata un’opportunità alternativa all’acquisto. Oggi, invece, il noleggio a medio termine è una realtà, offerta da tutte le società del settore.

Come funziona il noleggio auto a medio termine

Con il termine noleggio auto a medio termine si intendono le formule di noleggio che spaziano da 1 a 24 mesi di durata. Ma la lunghezza del contratto non è l’unica caratteristica. In confronto con il noleggio a corto termine, infatti, il noleggio a medio termine ha una spiccata componente di servizio: manutenzione e assicurazione sono incluse nel contratto e, per questo, è una soluzione che si addice alle aziende e ai professionisti.

Al tempo stesso, il noleggio a medio termine non ha i vincoli di durata contrattuale e km che contraddistinguono il noleggio a lungo termine. Solitamente, a fronte di una rata mensile in media più alta rispetto a quella del long term, non c’è anticipo di denaro e ci sono meno obblighi: nella maggior parte di queste formule, infatti, le soglie chilometriche non ci sono e si può uscire dal contratto con poche, o addirittura, zero penali. Addirittura, in alcuni casi, si può cambiare auto durante la vita del contratto. Queste caratteristiche lo rendono una soluzione percorribile anche per alcuni privati.

Le soluzioni a medio termine

Oggi noleggio a medio termine viene proposto sempre di più in abbinamento con le auto usate e per il periodo di preassegnazione dell’auto a noleggio. Oltre che per sperimentare le auto elettriche: che affascinano molti, ma presentano ancora ostacoli, come la scarsa capillarità delle infrastrutture, i prezzi elevati e la resistenza al cambiamento.

Dunque il noleggio auto a medio termine è un’opportunità per effettuare veri e propri long test drive delle vetture a zero emissioni.

A chi conviene

Il noleggio a medio termine conviene alle aziende che hanno necessità di un’auto per il dipendente a tempo determinato, oppure a quelle realtà, come i corrieri, che devono gestire picchi di lavoro stagionali.

La formula, però, si addice anche ai privati, ad esempio coloro che scelgono di affrontare o sono obbligati a vivere un periodo in un luogo diverso a quello di residenza. E ancora, il noleggio a medio termine dei furgoni sta diventando una soluzione per le aziende della GDO o del mondo e-commerce.

A chi non conviene

Sicuramente, invece, il noleggio a medio termine non conviene a chi compie tanti km per lavoro: in questo caso molto meglio scegliere l’auto aziendale più adatta per il noleggio a lungo termine, anche e soprattutto per il maggior numero di servizi inclusi.

E non conviene nemmeno a chi ha la fortuna di fare una vacanza lunga più di un mese in famiglia. In questo caso, molto meglio una formula di noleggio plurimensile, più simile per caratteristiche al noleggio a breve termine.