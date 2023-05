Noleggio auto a lungo termine per aziende e professionisti: ecco come funziona

Il noleggio auto a lungo termine può essere un’opportunità per i privati? Su questa domanda, spesso, le opinioni si dividono, mentre è ormai assodato che il noleggio auto a lungo termine sia una soluzione molto gettonata tra le aziende e i professionisti.

Dopo aver approfondito come funziona il noleggio a lungo termine in generale, qui ci concentriamo sul noleggio auto per la cosiddetta clientela corporate. Ovvero coloro che con la vettura ci lavorano.

I vantaggi del noleggio auto a lungo termine per le aziende

Abbiamo già parlato dei vantaggi del noleggio auto a lungo termine. Qui riassumiamo quelli principali per le aziende:

Vantaggi gestionali: visto che gran parte dei servizi sono a carico del noleggiatore, la gestione degli oneri legati all’utilizzo della vettura, come l’assicurazione o la manutenzione diventa più agevole.

visto che gran parte dei servizi sono a carico del noleggiatore, la gestione degli oneri legati all’utilizzo della vettura, come o diventa più agevole. Benefici finanziari: il solo esborso richiesto prima di mettersi alla guida dell’auto è l’anticipo.

il solo esborso richiesto prima di mettersi alla guida dell’auto è l’anticipo. Vantaggi amministrativi: grazie alla rata mensile che comprende anche ai servizi è più facile pianificare le spese in anticipo.

grazie alla rata mensile che comprende anche ai servizi è più facile pianificare le spese in anticipo. Il vantaggio di guidare un’auto nuova o, comunque, nel caso del noleggio dell’usato, con pochi km alle spalle.

Soluzioni ad hoc per professionisti e Partite IVA

Le società di noleggio auto a lungo termine offrono soluzioni ad hoc non solo per le grandi aziende, ma anche e soprattutto per i professionisti e le Partite Iva. Solitamente si tratta di formule che riducono al minimo l’anticipo o addirittura lo eliminano.

Se il canone, se si scelgono alcune tipologie di auto, può essere elevato, per il professionista o la pmi c’è l’opportunità di guidare un’auto sia per il lavoro, sia per il tempo libero e ci sono benefici fiscali in termini di deducibilità dei costi e detraibilità dell’Iva, seppur l’Italia, in questi aspetti, è indubbiamente penalizzata rispetto agli altri Paesi europei.

Di contro, considerato che il possesso dell’auto, specie qui da noi, è ancora molto sentito, non tutti apprezzano il fatto che il noleggio auto a lungo termine per professionisti e Partite Iva comporti inevitabilmente la restituzione della vettura alla fine del contratto.

Come scegliere l’auto giusta per le proprie esigenze lavorative

La domanda ce la siamo già posta: come scegliere la giusta auto per il noleggio a lungo termine? Un quesito che diventa ancora più importante se l’auto in questione viene utilizzata quotidianamente per lavoro. Sintetizzando, occorre semplicemente trovare il giusto compromesso tra le esigenze private, come ad esempio il numero delle persone che compone la propria famiglia, e le necessità professionali.

Se ad esempio sei un’informatore medico scientifico e fai tanti km, allora un Suv o una station wagon possono essere la soluzione giusta per te, se invece sei un manager che lavora in ambito cittadino ecco che il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica di dimensioni più compatte può diventare interessante.

In altri casi, la propria attività può richiedere l’esigenza di un minivan o un multispazio, che possono essere usati sul lavoro, ma anche nel tempo libero. Infine, la berlina di rappresentanza è ancora una soluzione nel caso di professioni come l’avvocato o l’agente di commercio.

