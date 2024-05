Quanto può durare un noleggio auto? Dal car sharing, che consente di guidare un’auto anche per un solo minuto, al noleggio a lungo termine di 60 mesi, ecco tutte le soluzioni possibili, come funzionano e quanto costano.

Per quanto tempo posso noleggiare un’auto? Una domanda all’apparenza banale, ma che rivela uno degli aspetti cruciali che differenziano il noleggio dall’acquisto. Se compro una macchina ne divento proprietario fino a quando decido di cambiarla o finisce il suo ciclo di vita. Se noleggio un’auto, invece, posso decidere a priori per quanto tempo guidarla.

Da pochi minuti, nel caso del car sharing, a qualche mese, se opto per il noleggio a breve termine, fino a cinque anni nei casi dei noleggi auto a lungo termine più lunghi. Ecco una guida per orientarsi tra le varie soluzioni possibili.

Per quanto tempo posso noleggiare un’auto

Car sharing: da 1 minuto a 1 giorno

Il car sharing è la soluzione di noleggio più breve: può durare anche solo un minuto e, di solito, non sfora mai la giornata, eccezion fatta per qualche offerta speciale, che dura un weekend e, quindi, è assimilabile con il noleggio a breve termine. Il funzionamento è semplice: basta iscriversi al servizio o scaricare un’app, prenotare l’auto libera più vicina, raggiungerla, sbloccarla e guidarla per il tempo che serve.

I costi del car sharing riguardano l’iscrizione al servizio e/o la prenotazione dell’auto, che rappresentano una quota, a cui aggiungere la tariffa al minuto, che solitamente varia tra i 20 e i 30 centesimi. In caso si percorrano più km rispetto a quelli inclusi nel servizio, entra in scena anche una tariffa al km.

Noleggio auto a breve termine: da 1 giorno a 1 mese

Il breve termine è la classica soluzione che consente di noleggiare un’auto per le vacanze. Può durare da un solo giorno a 30 giorni. Come funziona? Si prenota via telefono, email, internet o app e, successivamente, la si ritira in un punto di noleggio. Il noleggio a breve termine include solitamente anche una serie di servizi, tra cui in primis la copertura assicurativa e il soccorso stradale.

I costi dipendono ovviamente da questi servizi, dall’assicurazione inclusa, dal modello di auto prescelto e dall’arco temporale del contratto. In media per noleggiare un’auto per una settimana si va dai 140 euro in su.

Noleggio auto a medio termine: da 1 mese a 24 mesi

Se desidero noleggiare un’auto per un periodo più lungo posso scegliere il noleggio a medio termine, una formula che fino a qualche anno fa non esisteva, ma che ora è gettonata non solo dalle aziende, ma anche dai privati: noleggiare un’auto per un periodo da 1 a 24 mesi, infatti, conviene per coloro che devono trascorrere un periodo di tempo medio-lungo in una città diversa da quella di residenza.

Il funzionamento è del tutto simile a quello del noleggio auto a lungo termine, ovvero il pagamento di un canone mensile consente, oltre alla guida dell’auto per un lasso prestabilito di km annuali, di usufruire di una gamma completa di servizi a corollario, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, all’assicurazione, fino al soccorso stradale, al bollo auto e alla gestione delle multe. Rispetto al noleggio a lungo termine, si aggiunge anche una maggiore flessibilità, dato che queste formule consentono di uscire dal contratto anticipatamente senza penali, oppure di cambiare auto nel corso del periodo di noleggio. Anche per questo motivo, i costi mensili sono più alti di circa 50/100 euro rispetto ad un noleggio a lungo termine

Noleggio auto a lungo termine: da 24 a 60 mesi

Infine, la formula di noleggio auto che ha maggiore durata è il noleggio auto a lungo termine. Del suo funzionamento abbiamo già parlato diffusamente: quello che possiamo aggiungere è che dopo la pandemia di Covid-19 i contratti di noleggio sono tornati ad allungarsi fino a 5 anni come nei primi anni Duemila, quando la formula era ancora agli albori e dedicata solo alle aziende. Quindi, oggi è possibile scegliere un periodo da 24 a 60 mesi. Tenere un’auto a noleggio più a lungo consente di evitare la trafila del cambio, che oggi non è sempre immediata, e di continuare a guidare la vettura a cui ormai ci si è affezionati.

Il noleggio a lungo termine per privati conviene a coloro che vogliono guidare un’auto senza preoccuparsi dei servizi a corollario, oppure che vogliono sperimentare temporaneamente nuove motorizzazioni, come nel caso delle auto elettriche, senza sborsare i soldi dell’acquisto o del finanziamento. A seconda della tipologia di auto prescelta, il canone di noleggio può variare da 300 a oltre 600 euro.

Copyright Image: Sinergon LTD