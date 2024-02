Husqvarna Grand Pather: nuova e-bike da trekking da 3.999 €

Scopri la Husqvarna Grand Pather: l’e-bike versatile per la città e la natura con tecnologia Yamaha, disponibile dal 2024.

Husqvarna presenta la sua ultima innovazione nel settore delle e-bike, la Grand Pather, un modello progettato per eccellere sia in ambito urbano che in percorsi extraurbani e naturalistici.

Questa nuova bicicletta a pedalata assistita si distingue per la sua versatilità e viene proposta in tre configurazioni: Grand Pather 6, Grand Pather 5 e Grand Pather 4. Tuttavia la nuova Grand Pather è dotata di un robusto telaio in lega 6061, disponibile in due versioni: low step e diamond.

La Grand Pather si impreziosisce di ruote da 29 pollici con pneumatici ad alta aderenza e una forcella anteriore da 80 mm per un comfort superiore. Il cuore pulsante di questa bici è il motore Yamaha PW-X3, che, con una coppia di 85 Nm e cinque livelli di assistenza, assicura una guida dinamica, supportata da una batteria da 720 Wh che assicura la copertura di lunghe distanze.

Infine, il design è impreziosito dal passaggio interno dei cavi, che conferisce un aspetto elegante, e dal sistema di portapacchi MIK HD, che facilita il cambio degli accessori. La disponibilità è prevista nei concessionari Husqvarna E-Bicycles a partire dal primo trimestre del 2024.

Husqvarna Grand Pather: prezzi

Grand Pather 6: prezzo € 4.999

Grand Pather 5: prezzo € 4.499

Grand Pather 4: prezzo € 3.999

