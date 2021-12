Rizoma collezioni 2022 per BMW R Nine-T, Ducati Monster e Vespa

Rizoma presenta i nuovi total look 2022 e i nuovi pack esclusivi dedicati al mondo delle due ruote.

Rizoma collezioni 2022: presentati i nuovi total look 2022, una serie di nuovi pack esclusivi dedicati ai grandi player del mercato delle due ruote. In continuo equilibrio tra estetica e funzione, emozione e materia, le collezioni 2022, ingegnerizzati nella sede del brand, offrono nuove traiettorie e interpretazioni per i modelli BMW R Nine-T, Ducati Monster e Vespa.

Non più solo un catalogo di componenti e accessori tailor-made, ma un vero e proprio total look firmato Rizoma. Eleganti, essenziali e performanti, ne derivano degli accessori curati nei minimi dettagli per esaltare le silhouette originali delle due ruote di appassionati e piloti professionisti.

Rizoma collezioni 2022: Ducati Monster 937

Ducati Monster 937, il modello naked ad alte prestazioni, rappresenta tutta l’essenza di Ducati nella forma più compatta, essenziale e leggera possibile, elevata nella sua versione più sportiva grazie ai componenti Rizoma. La protezione del motore e laterale, il cupolino, il parafango posteriore e le ali in carbonio di forte ispirazione aerodinamica, insieme alla cover del forcellone con carter catena e al convogliatore per pinza freno, offrono il massimo grado di personalizzazione.

Rizoma collezioni 2022: BMW R Nine-T 1200

Il pack BMW R Nine-T 1200 valorizza il design del modello storico dell’azienda tedesca, grazie a tre componenti estetici che ne seguono le forme e ne esaltano il carattere futuristico. La cover bobina, la cover laterale e la cover del supporto sella sono lavorate attraverso la tecnica della doppia anodizzazione: l’accessorio è prima ricavato dal pieno, quindi anodizzato in black e successivamente lavorato nuovamente in macchina per le finiture bicolore. Completano il total look il cupolino anteriore e il portatarga, i due componenti funzionali che ne aumentano l’appeal d’insieme.

Rizoma collezioni 2022: Vespa GTS

Il pack Vespa GTS si compone di nuovi elementi che si inseriscono perfettamente nell’assetto anteriore e donano un aspetto ricercato ed essenziale alla visione totale. Il copristerzo esalta il look grintoso e senza tempo di Vespa, il fregio del parafango anteriore presenta una lavorazione longitudinale che simula ed esalta la direzione aerodinamica del flusso dell’aria, infine il cupolino che crea un continuum visivo con gli altri due accessori. Il gancio portaborse è pensato per chi utilizza tutti i giorni la Vespa per spostarsi in città, le griglie di aereazione esaltando i profili dello scooter, le pedivelle passeggero sono impreziosite dalla doppia finitura che valorizza l’area di grip. Completano la capsule l’estensione del cavalletto laterale, il kit porta targa, perfettamente allineato alla livrea della Vespa e completo di faro posteriore con luce targa LED omologata e stop.

Infine, viene presentato E-pop, lo specchio per gli scooter di ultima generazione dalla forma tondeggiante che unisce l’alluminio ad un innovativo tecnopolimero di qualità premium. Quest’ultimo è caratterizzato da una particolare texture a richiamo, che deriva dalla struttura chimica dell’elemento alluminio. Disponibile in quattro irresistibili colorway audaci e brillanti.

Disponibili in selezionati retailer in tutto il mondo, le collezioni saranno acquistabili nel 2022, per guidare il motociclista nella customizzazione della sua moto e offrire una interpretazione completa in chiave Rizoma.

