F1 2023: il trailer annuncia l’uscita il 16 giugno per console e PC

EA Sports ha recentemente pubblicato il trailer di F1 2023, il videogioco ufficiale dell’ultima stagione del campionato più seguito al mondo.

Il titolo sarà disponibile a partire dal 16 giugno 2023 e sarà (ancora) cross-gen, quindi disponibile per le console PlayStation 4 e 5, Xbox Series S/X e Xbox One, e per PC. Non sembra prevista una versione per Nintendo Switch.

Le novità di F1 2023

Il trailer si apre con le auto in corsa, e spicca la scritta della livrea Alfa Romeo, non senza un certo orgoglio. Quello che si nota subito è un bell’incremento grafico, e i personaggi umani, anch’essi presenti fin da subito nella pellicola, sono molto realistici e ben fatti, sia nei tratti, sia nelle espressione, sia soprattutto per dettagli non semplici come rughe espressie, occhiaie, e pieghe dei vestiti. Presente, sempre nel trailer, anche un Chalres Leclerc ben riprodotto, alla guida di una Ferrari.



Tra le novità del gioco i nuovi circuiti di Las Vegas e del Qatar e un nuovo capitolo della “Braking Point” , la modalità storia, che vedrà Aiden Jackson tornare con Konnersport Racing Team e il protagonista Devon Butler. Inoltre, ci sono sfide “wheel-to-wheel” pensate per enfatizzare e aumentare l’adrenalina e anche, ovviamente, le ultime vetture e l’ultima lineup, con livree e motori aggiornati. Migliorato anche il sistema di maneggevolezza con una nuova fisica e il 35% delle distanze di gara.

Sulla copertina del gioco spiccherà Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo, insieme a Lando Norris e Charles Leclerc, mentre a Max Verstappen il ruolo di star per la copertina della Digital Champions Edition, che offre a chi l’acquista tre giorni di accesso anticipato al gioco, disponibile per loro dal 13 giugno, e altri vantaggi tra cui 18.000 PitCoin.

