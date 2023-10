Bell & Ross BR 03 Gyrocompass si appropria del più simbolico degli indicatori sul pannello di controllo di un aereo. Un segnatempo altamente evocativo pensato per gli amanti dell’universo aeronautico. La silhouette dell’aereo da caccia al centro del quadrante nero non lascia spazio a dubbi.

Con il nuovo BR 03 Gyrocompass in edizione limitata, Bell & Ross rende omaggio a uno dei suoi universi più cari: l’aeronautica. Questo

profilo è fedele al design tecnico utilizzato dai piloti al comando dei loro aerei e adotta i codici grafici di quello che i professionisti chiamano “indicatore di rotta”. Questo elemento guida sul pannello è essenziale: con un colpo d’occhio, la rappresentazione di un aereo nel cielo indica ai piloti la direzione del viaggio, consentendo, se necessario, di riallineare la loro posizione con una bussola magnetica. Avvicinandosi alla sensazione che si prova a bordo di una cabina di pilotaggio, Bell & Ross mantiene la rotta.

Bell & Ross BR 03 Gyrocompass: caratteristiche

La famiglia BR 03 è un pilastro centrale delle collezioni Bell & Ross. Reinventata quest’anno in nuove proporzioni, l’iconica forma “del rotondo all’interno del quadrato” dell’iconica gamma BR 03, è ora disponibile con una cassa da 41 mm. Disponibile anche in questa nuova dimensione, il BR 03 Gyrocompass ha una cassa in ceramica nera di soli 10,6 mm di spessore ed è impermeabile fino a 100 metri.

Robusto e ispirato alle attrezzature aeronautiche, il cinturino in caucciù nero, chiuso con una fibbia ad ardiglione in acciaio con rivestimento in PVD nero, sottolinea la dimensione professionale di questo orologio realizzato in serie limitata di 999 esemplari.

Il quadrante del nuovo BR 03 Gyrocompass è stato progettato per offrire una perfetta leggibilità delle sue indicazioni in tutte le circostanze, di giorno e di notte. La silhouette dell’aereo da caccia attira l’attenzione. La punta del muso dell’aereo si allinea agli indici in modo che chi lo indossa possa leggere l’ora con precisione. È una soluzione già adottata per la prima volta da Bell & Ross nel 2013.

I numeri sul rehaut sono stati messi in risalto, facilitando la lettura immediata dell’ora. In contrappunto, la grande lancetta dei minuti beneficia di una generosa freccia bianca che evoca un puntatore. Sottile e ultra-precisa, la lancetta centrale dei secondi crea un interessante effetto visivo cinetico, grazie al suo grande contrappeso che anima costantemente il quadrante, come un aereo in volo. Discreta, ma efficiente, la data appare in una finestrella rotonda situata tra le ore 4 e 5, facilmente presente quando necessario, senza disturbare la lettura istantanea dell’ora nel vivo dell’azione.

Garantendo la sua funzionalità al buio, l’orologio beneficia di un trattamento luminescente sofisticato: i punti cardinali e i loro indici triangolari sono rivestiti con Super-LumiNova verde, mentre le indicazioni dell’ora sono evidenziate da emissioni bluastre immediatamente riconoscibili. In tutti i casi, la silhouette dell’aereo risalta per il suo specifico colore giallo con emissioni verdi.

Oltre alla potenza del quadrante, l’orologio rende omaggio al complesso design meccanico della girobussola aeronautica. Per indicare le ore, i minuti, i secondi e la data, funzioni per le quali questo orologio strumento è stato realizzato, il nuovo BR 03 Gyrocompass non è dotato di girobussola, ma di un movimento orologiero di comprovata affidabilità: il calibro a carica automatica BR-CAL.302.

Battendo a una frequenza di 28.800 a/h (4Hz), ha una riserva di carica di 54 ore. È l’orologio perfetto per un uso professionale, sia in volo che sulla terra.

