Pardo GT75: l’entusiasmante weekend runabout di 23 metri

Il Pardo GT75, la nuova ammiraglia crossover di Pardo Yachts, presentata all’ultimo Cannes Yachting Festival, è disponibile in diverse versioni con styling esterno e interno curato da Nauta Design.

Il Pardo GT75 è un entusiasmante weekend runabout di 23 metri posizionato tra le linee Walkaround ed Endurance. Spazi e volumi ottimizzati uniti a soluzioni estetiche e funzionali, materiali di alta qualità e ambienti luminosi, assicurano il comfort a bordo anche durante crociere di più giorni.

Pardo GT75: Tender Garage o Beach?

Il processo progettuale è iniziato con la versione Tender Garage, che presenta un ponte di poppa a cascata su tre livelli. Dietro le porte scorrevoli in vetro del salone principale, c’è un comodo divano a C e un tavolo regolabile. A livello intermedio si trova un grande prendisole, che si solleva rivelando il sottostante garage per il tender con spazio per un Williams 380. Al livello più basso è previsto un divano rivolto verso il mare integrato tra le scale, mentre la piattaforma da bagno garantisce un accesso al mare particolarmente comodo con un transformer, e, in coperta, due gavoni a filo consentono di riporre parabordi e altre attrezzature.

Due ali nelle murate si aprono verso il basso per aumentare lo spazio prendisole all’altezza del lettino. Sono poste abbastanza in alto per evitare le onde, e possono essere inclinate a piacere per creare un comodo schienale per il relax. La stessa soluzione è adottata anche per la versione Beach, dove durante la navigazione un tender può essere stivato sul ponte di poppa aperto.

Una caratteristica saliente della versione Beach è il pannello di vetro scorrevole che consente l’accesso diretto al ponte di poppa dalla cabina armatoriale, una soluzione che offre viste panoramiche da “villa sul mare”, solitamente esclusiva di alcuni yacht a vela.

Entrambe le versioni Tender Garage e Beach del Pardo GT75 hanno ampio spazio anche sul ponte prodiero per un divano a C rivolto a prua e un ampio prendisole.

GT o T-top?

Una successiva richiesta di Pardo Yachts era di avere una versione T-top aperta del 75 nello stesso spirito del Pardo 50. Tuttavia, il design modulare imponeva che tutte le versioni – Tender Garage e Beach, GT e T-top – fossero basate sugli stessi stampi di scafo e coperta.

All’interno il layout è studiato per offrire un alto grado di flessibilità e aumentare le opzioni a disposizione del cliente. L’allestimento standard prevede la cucina sul ponte inferiore (versione “galley down”) e due cabine doppie con ampi bagni ensuite. Una cabina equipaggio per due persone è alloggiata nella sezione di prua con accesso separato al ponte, con bagno e doccia privati.

Il salone chiuso della versione GT è dotato di un tettuccio a lamelle ma, considerando gli spazi generosi del ponte, questa soluzione è più pensata per la ventilazione naturale che non per la luce del sole. Sopra la plancia è stata progettata un’ulteriore ventilazione per garantire una brezza rinfrescante all’interno durante la navigazione.

L’arredamento interno prevede impiallacciature di rovere bianco e accenti laccati combinati con finiture naturali. La copertura in teak dei ponti esterni prosegue nel salone.

—–

