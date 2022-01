Automotoretrò e Automotoracing rinviati per il Covid al 28 aprile

La festa dei motori in programma a febbraio rinviata di qualche mese

Automotoretrò e Automotoracing, la festa dei motori, sono costretti a cambiare data e a posticipare l’evento. Tuttavia, visto l’alto numero di contagi da Covid-19 che si stanno verificando nel nostro Paese in questo periodo, la manifestazione motoristica si svolgerà dal 28 aprile al 1° maggio .

Automotoretrò e Automotoracing 2022

Originariamente AMR era in programma dal 10 al 13 febbraio, ma gli organizzatori hanno scelto di posticipare l’appuntamento proprio per accogliere nella massima sicurezza tutti i partecipanti e rendere questa edizione un grande successo come in passato. A tal proposito gli organizzatori Beppe e Alberto Gianoglio hanno dichiarato:

“Considerato l’aumento dei contagi, per la tutela di tutti, si è reso doveroso posticipare l’evento. Da un punto di vista organizzativo è per noi un notevole sforzo, ma restiamo fiduciosi che la situazione migliori e che a fine aprile si possa finalmente realizzare e vivere pienamente l’evento nella sua importanza”.

