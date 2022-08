A Forte dei Marmi SUV finisce in spiaggia tra gli ombrelloni

Si tratta del secondo SUV che finisce in spiaggia a Forte dei Marmi in pochi giorni, tra bagnanti ed ombrelloni. Non si capisce bene come ci sia finito, ma sicuramente non si tratta di un incidente come avvenuto l’altro ieri.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, l’automobilista ha deciso deliberatamente di entrare in spiaggia al bagno Trieste di Forte dei Marmi utilizzando lo stradello che separa i bagni.

La reazione dei presenti è stata ovviamente di incredulità per la pericolosità della manovra, ma hanno subito cercato di bloccare l’automobilista per evitare che causasse danni ai bagnanti che in quel momento erano presenti in spiaggia.

Secondo quanto riportano le cronache locali, l’uomo al volate è riuscito a far manovra tornando indietro, fuggendo e rendendosi irreperibile prima che arrivassero i Carabinieri. Considerando i numerosi video e foto della targa, potrebbe non essere complicato risalire al pericoloso turista.

