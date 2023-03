Police 40 Anniversario: The Anniversary Collection, la capsule speciale in limited edition

Police 40 Anniversario: 40 anni per una storia di successo che parla di coraggio, determinazione e spirito d’avventura. Police ha saputo evolvere senza mai tradire i propri valori, conquistando così più generazioni.

Caratterizzato dalla forte identità in continua evoluzione, il design ricercato e lo stile iconico, Police, sin dalle origini, interpreta al meglio lo spirito libero e audace di chi non ama le omologazioni. Testimone di un universo maschile in costante cambiamento, il brand stempera oggi lo stile anni ’90 in una versione più contemporanea, dove la mascolinità resta quasi “territorio inesplorato”, da vivere e ricostruire seguendo la propria indole e la propria identità. Audacia e scoperta sono ora le parole chiave dell’uomo Police: un individuo libero e coraggioso, che vuole essere sé stesso sempre e non ama le omologazioni.

Police da sempre significa osare. Nello stile, nella qualità, nell’innovazione, nel design pioneristico, nell’esplorare nuovi sentieri e collaborazioni. Molteplici i codici che accompagnano sin dalle origini l’immagine del brand, primo tra tutti il colore blu. Un successo fin dagli anni ’90, quando Police per primo ha introdotto le lenti specchiate blu. Tra i tratti unici dello stile Police, oltre alla P Gotica e il teschio, c’è da sempre il logo con l’aquila, simbolo di libertà e audacia, reinterpretato nel corso degli anni e protagonista anche del logo celebrativo del 40° anniversario.

Police 40 Anniversario: le campagne e i testimonial

Numerose le campagne pubblicitarie interpretate da stelle hollywoodiane del calibro di Bruce Willis, George Clooney e Antonio Banderas. Un legame speciale con il mondo del cinema, testimoniato anche dalle tante collaborazioni con film d’azione quali “Batman vs Superman: Dawn of Justice”, “Justice League”, “Men In Black: International”, “The Batman” e, per ultimo, “Bullet Train” con uno strepitoso Brad Pitt. Collaborazioni che hanno dato vita anche ad apprezzatissime capsule collection.

L’anima di Police abbraccia anche il mondo dello sport: dalla partnership con la scuderia Mercedes-AMG Petronas Formula One Team alle collaborazioni con David Beckham, Neymar Jr., Lewis Hamilton e George Russell, che hanno prestato il loro volto per interpretare e dare voce ai valori, allo stile e al mondo del marchio disegnando talvolta anche modelli della collezione.

Quattro pezzi unici per celebrare i 40 anni di Police

Police inaugura il 2023 con una Limited Edition di 4 item speciali realizzati ad hoc, che rappresentano la massima espressione del suo stile in tutte le categorie di prodotto. Un occhiale da sole, due orologi abbinati a un bracciale o a un portafoglio e un profumo. Tutti in numero limitato. Solo 1983 pezzi per ogni modello, in onore dell’anno di nascita del brand.

Lo stile della collezione è più che mai iconico e i prodotti ne incarnano l’audacia, valore cardine del brand oggi celebrato con la nuova campagna “Audacity Wanted”. Minimo comune denominatore della capsule collection i codici cromatici legati all’identità e alla storia di Police: oltre all’onnipresente blu, nero e oro sono le tonalità predominanti.

A rendere ancora più unici i 4 pezzi, il nuovo logo “Police 40”, realizzato per anniversario e disegnato rivisitando la storica aquila, e il numero di serie inciso sui prodotti. La capsule collection è accompagnata da un esclusivo packaging composto da un cofanetto rigido in finitura di pelle con eleganti dettagli in oro e velluto nero all’interno.

Police 40 Anniversario: la capsule collection

L’occhiale da sole SPLL60 è estremamente audace ed iconico, in linea con lo spirito contemporaneo del brand, arricchito e impreziosito da finiture e materiali ricercati. Il frontale e le aste sono composti da acetato spesso e titanio, un mix che rende l’accessorio estremamente distintivo e al contempo leggero e comodo. La forma squadrata e imponente del frontale è alleggerita dal dettaglio del doppio ponte in titanio con naselli regolabili dello stesso metallo.

Il decoro che dal frontale prosegue sulle aste è un omaggio al simbolo più importante e rappresentativo del brand: le ali d’aquila. Le lenti presentano un elegante effetto oro su base blu, tonalità guida per la Limited Edition. All’interno delle aste, anch’esse in acetato e titanio, è impresso il logo “Police 40” e il numero di serie da 1 a 1983. Oltre al cofanetto speciale, l’occhiale è accompagnato da un elegante astuccio in pelle con il logo «Police 40» ed elementi in metallo dorato ai lati.

L’orologio PEWJH0030301 ha movimento a 3 lancette con datario, cassa da 43×49 mm in acciaio inossidabile e placcatura IP color nero con finitura spazzolata e lucidata. Il quadrante ha un effetto sunray grigio freddo e vetro colorato blu. Il cinturino in acciaio inossidabile con placcatura IP nero e oro è resistente all’acqua fino a 5 ATM. Il numero della tiratura limitata è inciso sul retro della cassa. Il portafoglio ha un design sottile e minimalista. Realizzato in vera pelle nera con finitura liscia, è decorato con il dettaglio della storica P gotica di Police. All’interno c’è un doppio scomparto per banconote e porta carte di credito e documenti.

Il bracciale in cordoncino di cuoio intrecciato nero ha una chiusura circolare in acciaio con placcatura IP colore oro come il logo del quarantesimo anniversario. La chiusura è con passante in pelle intrecciata nera.

Una nuova esclusiva edizione limitata dell’iconica fragranza To be or not to be per celebrare il quarantesimo anniversario di Police.

L’iconico flacone si rinnova con una nuova finitura blu notte lucida, ulteriormente impreziosita da un pendente in oro lucido che riproduce il logo “Police 40”. La nuova confezione riporta il teschio e il logo dell’Anniversario, dettagli dorati su base nero lucido e blu notte per un’immagine di grande impatto.

Il numero della tiratura limitata è stampato sul lato della confezione, progettata per essere collezionabile. All’interno del flacone, l’inconfondibile fragranza originale, che dona a chi lo indossa un’allure avvolgente e magnetica. L’eleganza del pepe nero è addolcita dalle note fruttate del pompelmo e dalla freschezza della violetta. Il cuore è espresso da un luminoso accordo di fiori di melo e termina in una confortevole nota di fondo di legno di cedro, patchouli e ambra bianca.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.