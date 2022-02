E’ arrivata la Z-Triton 2.0 l’e-bike che va sull’acqua ma anche minicamper

Z-Triton 2.0 è la super e-bike anfibia con 50 km o 20 km di autonomia che può viaggiare anche sull'acqua, ma dispone di spazio per dormire per due persone.

Si chiama Z-Triton 2.0 ed è una e-bike, una barca, un trike ed un mini camper. Dopo essere stato presentato come prototipo nel 2020, il designer di Z-Triton, Zeltini, ha passato del tempo a perfezionare la propria idea e l’ha messa finalmente produzione, a partire da circa 14.500 euro.

Il telaio di questa bicicletta elettrica è realizzato in acciaio e fibra di vetro, con poliestere fatto da bottiglie di plastica riciclate e sezioni stampate in 3D in bioplastica. Ha una lunghezza di 3,9 m, una larghezza di 1,45 m ed un’altezza di 1,72 m. All’interno c’è giusto lo spazio per due adulti e niente più, ma tant’è.

La modalità bicicletta offre una posizione di guida altissima, quasi da carrozza dei bei tempi andati. Non pensate che sia scomoda, perchè sono presenti sospensioni posteriori, sedile regolabile, freni a disco idraulici, sette marce e un motore da 1.000 W per la pedalata assistita che la fa diventare una vera e propria e-bike.

Va anche sull’acqua

Ci vogliono solo cinque minuti per convertire lo Z-Triton 2.0 in modalità barca, con il ripiegamento delle ruote e l’aggiunta di galleggianti di stabilità. Anche se probabilmente non è ancora perfezionata per le avventure in mare, può navigare sui laghi grazie anche ad un motore da 1.150 W integrato nel corpo del veicolo, più un tergicristallo manuale e alcuni controlli di base come l’illuminazione e un volante a forma di N.

Lo Z-Triton 2.0 ha una batteria agli ioni di litio che secondo il produttore è sufficiente per avere una autonomia di oltre 50 km via terra o oltre 20 km sull’acqua. Quando la batteria si scarica, è necessario pedalare o remare fino al più vicino punto di alimentazione. C’è un pannello solare integrato sul tetto, ma i progettisti avvisano che non è sufficiente per caricare le batterie.

Altre caratteristiche interessanti includono un po’ di spazio per i bagagli, un piccolo tavolo da pranzo pieghevole, una radio Bluetooth, porte USB, un sistema GPS, e anche un posto per posizionare una piccola pianta.

I preordini per lo Z-Triton 2.0 sono ora aperti sul sito ufficiale, con consegne previste in Europa alla fine del 2022. Viene venduto anche un kit semplificato per il fai-da-te, ed è anche disponibile per il noleggio nel paese natale di Zeltini, la Lettonia.

