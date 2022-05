Police rilancia il trend "blue mirror".

Police occhiali da sole uomo 2022: nel mondo eyewear il colore blu è legato a Police sin dalle sue origini. Un vero e proprio must have a partire dai primi anni ’90, quando il brand realizzò la sua prima collezione con una connotazione esclusiva e avanguardistica: le lenti specchiate blu. Un successo immediato a livello globale che continuò per circa un decennio, riconosciuto in tutto il mondo come parte dell’heritage e delle collezioni eyewear Police.

Con la collezione primavera estate 2022, Police omaggia le proprie origini e rilancia il trend “blue mirror”. Un tratto inconfondibile di un marchio lifestyle che si rivolge ad un uomo contemporaneo, libero, autentico e audace.

La nuova collezione propone una ri-edizione dei 3 modelli “Legends”: le tre icone del marchio che più ne rappresentano la storia e lo stile. Occhiali in acetato e in metallo resi unici dalle nuove lenti a specchio blu.

Police occhiali da sole uomo 2022: la collezione Legends

L’occhiale degli agenti speciali “Men in Black” è rivisto con un tocco di blu! Modello da sole in acetato nero lucido con frontale squadrato, lenti specchiate blu e logo Police alato in metallo color oro sull’asta.

Occhiale da sole in metallo color oro, super leggero, con frontale quadrato, doppio ponte e lenti specchiate blu. Le aste sottilissime sono decorate con il logo Police alato stilizzato.

Rivisitazione fedele di un bestseller Police degli anni ’90. Occhiale da sole in metallo con frontale squadrato, doppio ponte e lenti specchiate blu. Le aste sono decorate con il logo Police alato e le caratteristiche linee verticali a contrasto.

