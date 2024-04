L’Urus SE di Lamborghini è il super suv plug-in Hybrid che combina 800 CV di potenza e un’autonomia di oltre 60 km in modalità completamente elettrica.

Lamborghini presenta il nuovo Urus SE, il primo modello ibrido plug-in. Il design dell’Urus SE è stato completamente rinnovato per ottimizzare l’aerodinamica e migliorare l’efficienza. Dotato di una nuova estetica che include un cofano anteriore flottante e una griglia frontale ridisegnata con gruppi ottici Matrix Led, il super suv combina l’eleganza Lamborghini con prestazioni da primato. La nuova configurazione non solo esalta il carattere sportivo della vettura, ma migliora anche l’efficienza aerodinamica, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni.

Sotto il cofano, l’Urus SE ospita un potente motore 4.0 V8 biturbo accoppiato a un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh. Questa combinazione offre una potenza complessiva di 800 CV e una coppia di 950 Nm, consentendo all’Urus SE di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e raggiungere una velocità massima di 312 km/h. Urus SE ha oltre 60 km di autonomia in modalità completamente elettrica.

L’esperienza di guida dell’Urus SE è arricchita dal nuovo sistema di ripartizione della coppia e dal differenziale autobloccante posteriore a controllo elettronico, che assicurano una trazione e una maneggevolezza superlative in ogni condizione di guida. Questi sistemi, insieme a un’attenta calibrazione delle sospensioni ad aria e alle barre antirollio gestite dal sistema a 48v, offrono un comportamento dinamico eccezionale sia su pista che su terreni più impegnativi.

All’interno, l’Urus SE continua a incarnare la filosofia di design “Feel like a pilot” di Lamborghini, con un abitacolo che privilegia l’intuitività e il comfort. Dotato di uno schermo touch da 12,3 pollici per l’interfaccia utente, materiali di pregio e possibilità di personalizzazione quasi illimitate, l’Urus SE offre un ambiente di guida che è tanto lussuoso quanto tecnologicamente avanzato.

Si rinnova la gamma di cerchi in lega con l’introduzione del modello Galanthus da 23” abbinati di serie a nuovi pneumatici Pirelli P Zero. Sono tre i P Zero dedicati, dai 21” ai 23”, per soddisfare le diverse richieste di comfort e sportività. A questi si aggiunge lo Scorpion Winter 2 per la stagione fredda.

Si amplia anche la gamma di colorazioni con oltre 100 opzioni per la carrozzeria, tra cui due nuove tinte proposte al lancio: l’Arancio Egon, in abbinamento all’abitacolo in Arancio Apodis, e il Bianco Sapphirus con interni in Terra Kedros. Gli interni offrono 47 combinazioni di colore e quattro tipologie di ricami tra cui l’esclusivo Q-citura, a cui si aggiunge la possibilità di accedere al programma Ad Personam, che consente di rendere unica la propria Urus SE.

L’Urus SE offre diverse modalità di guida e strategie di performance elettrica che possono essere selezionate tramite il selettore “Tamburo”, permettendo così di adattare l’esperienza di guida alle proprie preferenze o alle condizioni della strada. Con opzioni che vanno dalla guida completamente elettrica alla massimizzazione delle prestazioni sportive, l’Urus SE è progettato per eccellere in ogni scenario.

Fonte: Lamborghini

Copyright Image: Sinergon LTD