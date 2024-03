La Fiat Multipla potrebbe rivivere in chiave elettrica, con un design rinnovato e un’autonomia fino a 600 km. L’intelligenza artificiale ha immaginato il suo possibile aspetto, con una linea più pulita e aerodinamica.

Non c’è dubbio che la Renault 5 elettrica sia stata incoronata come la Regina dell’ultimo Salone di Ginevra. Ci siamo allora chiesti se ci sia spazio per altre rivisitazioni elettriche. Certo, non ci dimentichiamo che la strada è stata aperta proprio dalla Fiat 500 elettrica, ma c’è altro in casa Fiat per rispondere in grande stile alla proposta francese?

Abbiamo deciso di cambiare segmento e puntare su un altro modello amato quando discusso della casa torinese: la Fiat Multipla, che secondo noi è pronta a rivivere in chiave moderna e sostenibile.

Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di mettersi all’opera, ed ecco il rendering. Il design è stato completamente rinnovato, anche se ci dispiace abbandonare il frontale che l’aveva così tanto caratterizzata, adottando una linea più pulita e aerodinamica che si sposa con le tendenze contemporanee nel settore automotive. Rimangono invariate invece le dimensioni generose e l’ampia superficie vetrata. La linea di cintura è invece leggermente più rialzata rispetto all’organale.

L’aspetto è decisamente futuristico, con una griglia frontale dominata da una fascia che corre lungo l’intera larghezza del veicolo, un chiaro segno distintivo dei veicoli elettrici moderni. Il tetto panoramico, i cerchi di design e l’assenza di qualsiasi scarico sono la prerogativa un veicolo che si impegna non solo nella performance ambientale, ma anche nel comfort e nello stile.

Se nella nostra intenzione i tre post anteriori sono un “must”, è tutto da verificare se le piattaforme attuali di Stellantis possano permetterlo. Ma andiamo oltre, perché la Multipla Natural Power a metano era stata apprezzata per l’autonomia, avendo la possibilità di installare sotto al pianale tre bombole di gas naturale. Seguendo lo stesso concetto, in questo caso lo spazio per la batteria sarebbe più che sufficiente per un pacco batterie importante, in modo da avere un’autonomia attorno ai 600 km.

Sebbene si tratti solo di un giochino realizzato in poco tempo, la Fiat Multipla elettrica potrebbe arrivare sulle nostre strade, ridefinendo ancora una volta le aspettative per le auto familiari e, chissà, anche il marchio stesso? Ciò che è certo, però, è che l’interesse verso l’innovazione e la nostalgia per un classico si sono incontrati in un’immagine che secondo noi stimola l’immaginazione. Voi cosa ne pensate?

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD