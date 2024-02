Renault R5 Elettrica: quando esce, i prezzi

Renault R5 Elettrica, quando esce e quanto costa la city car che da il via al rinnovamento industriale del costruttore francese.

La Renault 5 E-Tech Electric, sulla scia della vittoria di Renault all’auto dell’anno 2024 ma sicuramente regina del Salone di Ginevra, rappresenta il simbolo della strategia di rilancio denominata “Renaulution” del Gruppo Renault che ha programmato il rinnovamento industriale e la svolta elettrica del costruttore francese.

Quando esce

Innovazione, tecnologia e un richiamo nostalgico si fondono in questo modello di nuova generazione, sviluppato in soli tre anni grazie a metodi di lavoro rivoluzionari che hanno permesso di ridurre i tempi di sviluppo senza sacrificare il fascino e il sogno che la showcar originale aveva saputo evocare. Con un prezzo d’ingresso di circa 25.000 euro, la Renault R5 Elettrica si posiziona come un’opzione accessibile nel segmento delle compatte, combinando l’eccellenza tecnologica con la competitività dei costi.

La commercializzazione della R5 Elettrica è fissata per l’inizio dell’autunno del 2024. L’autonomia fino a 400 km WLTP e la possibilità di ricarica bidirezionale rendono la Renault 5 E-Tech Electric un’auto pronta a soddisfare le esigenze di mobilità urbana e extraurbana di oggi.

Il design della Renault 5 E-Tech Electric è un omaggio al passato con uno sguardo al futuro. Adottando un approccio di “retro-futurismo”, il team di design ha reinterpretato elementi iconici della Renault 5 originale, come la presa d’aria sul cofano trasformata in un indicatore di ricarica e fari LED che sembrano fare l’occhiolino, creando un’interazione complice tra uomo e macchina. Questa vettura non solo rispetta i canoni estetici che l’hanno resa celebre, ma li rinnova, integrando tecnologie moderne in un design emozionale e accattivante.

Sotto il cofano il costruttore francese propone un motore elettrico efficiente e rispettoso dell’ambiente, privo di magneti permanenti e terre rare, con tre livelli di potenza disponibili. Questa scelta tecnologica sottolinea l’impegno del Gruppo Renault verso la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale dei propri veicoli.

All’interno, l’attenzione ai dettagli e l’impiego di tecnologie avanzate migliorano l’esperienza di guida, rendendola più sicura, confortevole e intuitiva. Il sistema multimediale touchscreen, gli ambienti sonori curati da Jean-Michel Jarre, e l’avatar Reno, rendono ogni viaggio un’esperienza unica, in cui tecnologia e umanità si fondono armoniosamente.

La produzione in Francia, quindi locale e sostenibile, con un impegno verso l’economia circolare e la riduzione dell’impatto ambientale, riflette la visione del Gruppo Renault per un futuro dell’automobilismo che sia non solo elettrico, ma anche etico e responsabile.

Renault R5 Elettrica non è solo un’auto: è un manifesto che esprime la visione di un futuro in cui tecnologia, sostenibilità e design si incontrano per creare non solo veicoli, ma esperienze di vita. Con questo modello, Renault non solo rinnova il proprio impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, ma reinventa anche un’icona, rendendola simbolo di una nuova era dell’automobilismo.

Copyright Image: Sinergon LTD