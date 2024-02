Renault Scenic E-Tech è l’Auto dell’anno 2024

Renault Scenic E-Tech Electric è stata eletta Auto dell’anno 2024 al Salone dell’Auto di Ginevra: ecco perchè.

La consacrazione della Renault Scenic E-Tech Electric come “Auto dell’anno 2024” ha segnato un momento significativo nel panorama automobilistico globale, con l’annuncio ufficiale avvenuto durante la cerimonia di questa mattina al Salone dell’Auto di Ginevra. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l’impegno costante dell’industria automobilistica verso l’innovazione sostenibile ed l’eccellenza ingegneristica.

Dopo un rigoroso processo di selezione che ha visto la Scenic E-tech Electric competere con rivali del settore quali BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Toyota C-HR e Volvo EX30, la vettura francese si è distinta per le sue caratteristiche all’avanguardia e il suo approccio innovativo alla mobilità elettrica. Votata da una giuria di 58 giornalisti provenienti da 22 Paesi, specializzati nel settore auto, la Renault Scenic E-tech Electric ha ottenuto 329 punti, posizionandosi al vertice della competizione.

Per Renault, questo premio rappresenta non solo un traguardo ma anche un simbolo di orgoglio e di conferma che le scelte fatte in termini di sostenibilità, confort e tecnologia sono state quelle giuste. Come ha evidenziato Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, l’auto combina un’eccezionale autonomia, spaziosità e un’impronta ambientale ridotta, con il piacere di guida e tecnologie avanzate come il tetto Solarbay e il sistema OpenR Link con Google integrato, ponendosi come un punto di riferimento nel mercato europeo dei veicoli elettrici.

Sviluppata sulla piattaforma AmpR medium (ex CMF-EV), la Scenic E-Tech Electric si rivela una scelta ideale per chi cerca un veicolo versatile, capace di adattarsi tanto alla vita cittadina quanto ai viaggi più lunghi. Con un’autonomia fino a 625 km (WLTP), questa vettura non solo garantisce zero emissioni ma offre anche agilità, leggerezza e comfort, arricchiti da tecnologie utili per un’esperienza di guida senza precedenti.

Il prezzo di partenza di 40.050 euro, già competitivo, può essere ulteriormente ridotto grazie agli incentivi statali, rendendo la Scenic E-Tech Electric un’opzione ancora più attraente per i consumatori. Con gli ordini già aperti e le prime consegne in programma a breve, Renault si appresta a soddisfare la crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile, confermando il suo ruolo di leader nel settore dei veicoli elettrici.

