La Nuova Peugeot 3008 ha fatto la sua grande entrata nel mercato automobilistico, con la sua vasta gamma di motorizzazioni elettriche e ibride. Ma cosa ci aspetta quando si tratta di costi? In questo articolo, esploreremo in dettaglio i prezzi della Nuova Peugeot 3008, esaminandone ogni aspetto.

Sappiamo che la Nuova Peugeot 3008 è il primo modello del Gruppo Stellantis basato sulla piattaforma STLA, progettata per accogliere sia motori elettrici che termici. Si tratta di un SUV disponibile in due diverse motorizzazioni: elettrica pura e ibrido leggero.

Prezzi di listino

Il listino prezzi della Nuova Peugeot 3008 varia in base alla motorizzazione scelta. Per l’elettrica pura, il prezzo di partenza è di 49.780 euro, mentre per l’ibrido leggero è di 38.700 euro. Questi prezzi possono variare a seconda dell’allestimento scelto, che può essere Allure o GT.

Vediamoli in dettaglio:

– Nuova Peugeot 3008 elettrica 210 CV Batteria 73 kWh: Prezzo Allure 49.780 euro – Prezzo GT 54.780 euro

– Nuova Peugeot 3008 Hybrid eDCS6 136 CV: Prezzo Allure 38.700 euro – Prezzo GT 43.200 euro

Gli allestimenti Allure e GT



La Nuova Peugeot 3008 offre due diverse opzioni di allestimento: Allure e GT.

L’allestimento Allure include una serie di dotazioni di base, tra cui proiettori anteriori full led, Peugeot panoramic i-cockpit con doppio display HD, Peugeot i-connect, Visiopark 1, keyless entry, climatizzatore automatico bi-zona, cerchi in lega da 19’’, e molto altro. Il prezzo per l’allestimento Allure parte da 49.780 euro per il motore elettrico e da 38.700 euro per l’ibrido.

L’allestimento GT, invece, aggiunge numerose dotazioni aggiuntive, tra cui proiettori anteriori Peugeot pixel led, Peugeot Panoramic i-cockpit con display sospeso da 21’’, caricatore wireless smartphone, Peugeot i-Connect Advanced, cruise control adattivo con funzione stop&go, tetto in contrasto nero black diamond, controllo automatico degli abbaglianti, portellone posteriore motorizzato “hands-free”, volante riscaldabile e cerchi da 20’’. Il prezzo per l’allestimento GT parte da 54.780 euro per il motore elettrico e da 43.200 euro per l’ibrido.

Pacchetti opzionali

Oltre agli allestimenti Allure e GT, la Nuova Peugeot 3008 offre anche una serie di pacchetti opzionali. Il pacchetto 360° Vision e Drive Assist Plus, ad esempio, include 4 telecamere HD, sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, cruise control adattivo con funzione stop&go, monitoraggio angolo cieco a lunga distanza, e molto altro. Questo pacchetto ha un costo aggiuntivo di 1.450 euro.

Un altro pacchetto opzionale è il Pack Focal HiFi, che include un sistema audio con 10 altoparlanti e vetri posteriori acustici. Questo pacchetto ha un costo aggiuntivo di 850 euro.

Caratteristiche tecniche

La Nuova Peugeot 3008 vanta una serie di caratteristiche tecniche interessanti. Ad esempio, può raggiungere fino a 525 km di autonomia e ha un tempo di ricarica ultrarapido, in grado di ripristinare 100 km di autonomia in soli 10 minuti. Inoltre, la Nuova Peugeot 3008 è dotata del nuovo Panoramic i-Cockpit, uno spettacolare schermo panoramico HD da 21″ curvo e fluttuante che combina l’head-up display e lo schermo touch centrale.

Quando arriva



Gli ordini per la Nuova Peugeot 3008 sono già aperti, con le consegne previste nel primo trimestre del 2024. Per celebrare il lancio di questa nuova vettura, Peugeot ha annunciato l’evento Next Level Preview, un tour europeo che porterà la Nuova Peugeot 3008 in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Informazioni aggiuntive e configuratore



Per ulteriori informazioni sulla Nuova Peugeot 3008, oltre nostro articolo, invitiamo a visitare il sito ufficiale di Peugeot dove potete trovare anche il cofiguratore. Ricordate, la Nuova Peugeot 3008 è già disponibile per gli ordini, quindi è possibile chiedere anche al vostro concessionario di fiducia.

FAQ

Cerchiamo di rispondere ad alcune delle domande più comuni sulla Nuova Peugeot 3008.

D: Qual è il prezzo di listino della Nuova Peugeot 3008? R: Il prezzo di listino della Nuova Peugeot 3008 parte da 49.780 euro per il motore elettrico e da 38.700 euro per l’ibrido.

D: Quando inizieranno le consegne della Nuova Peugeot 3008? R: Le consegne della Nuova Peugeot 3008 sono previste per iniziare nel primo trimestre del 2024.

D: Quali sono gli allestimenti disponibili per la Nuova Peugeot 3008? R: Gli allestimenti disponibili per la Nuova Peugeot 3008 sono Allure e GT.

D: Quali sono le caratteristiche tecniche principali della Nuova Peugeot 3008? R: La Nuova Peugeot 3008 vanta una serie di caratteristiche tecniche impressionanti, tra cui fino a 700 km di autonomia, un tempo di ricarica ultrarapido e il nuovo Panoramic i-Cockpit.

