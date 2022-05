Gli allestimenti Trialmaster Edition e Fieldmaster Edition del Grenadier presentano rivestimenti ispirati dal marchio di abbigliamento Belstaff.

Il nuovo Ineos Grenadier 2022 è un moderno mezzo da lavoro 4X4 con un prezzo di vendita a partire da 63.190 Euro, che debutta nel mercato italiano con una gamma di modelli che consentirà di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze e personalizzarla grazie a un’ampia scelta di optional e accessori.

Ineos Grenadier 2022: Utility Wagon

Grenadier è disponibile nelle versioni Utility Wagon due e cinque posti e Station Wagon cinque posti. Grenadier Utility Wagon è certificato come veicolo commerciale e può essere considerato come un foglio bianco pronto per essere configurato secondo le specifiche esigenze. Grenadier è stato pensato per chi cerca un robusto mezzo da lavoro concreto e razionale ma dotato di tutto il comfort, la raffinatezza e gli equipaggiamenti di serie che gli automobilisti di oggi si aspettano.

La versione due posti ha un vano di carico piatto a tutta lunghezza con uno spazio utile ad ospitare un Europallet standard (1.200 mm x 800 mm), mentre la versione cinque posti offre un equilibrio ottimale tra capacità di carico e trasporto passeggeri. E’ possibile optare per i finestrini posteriori laterali in vetro, al posto del pannello oscurato di serie.

Ineos Grenadier 2022: Station Wagon

Grenadier Station Wagon è disponibile al momento del lancio in una delle due versioni Belstaff. In questo modello, l’attenzione è posta principalmente sul comfort dei passeggeri piuttosto che sulla capacità di carico, e per questo motivo i passeggeri della seconda fila dispongono di uno spazio per le gambe maggiore, rispetto a quello della versione Utility Wagon cinque posti.

Grenadier Trialmaster Edition è stato concepito con in mente il fuoristrada più estremo. Il suo nome deriva all’iconica giacca Belstaff Trialmaster, creata nel 1948 sulla base delle richieste del pilota professionista di trial, l’irlandese Sammy Miller, e pensata per affrontare le condizioni estenuanti della Scottish Six Days Trial.

Oltre al pacchetto Smooth, il Grenadier Trialmaster Edition sfoggia una personalità assolutamente unica grazie al pacchetto Rough. Quest’ultimo include differenziali bloccabili anteriori e posteriori e pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Progettato pensando alla funzionalità e alla versatilità, Grenadier Trialmaster Edition è arricchito da una serie di pratici accessori aggiuntivi, come la presa d’aria tipo snorkel, i rail multiuso esterni e una batteria ausiliaria. È il Grenadier perfetto per chi ama le avventure in fuoristrada e non vede l’ora di affrontare i terreni più difficili e impervi nelle spedizioni più ardue.

Grenadier Fieldmaster Edition deve il suo nome all’iconica giacca Belstaff Fieldmaster, studiata per le escursioni all’aria aperta. È pensato per chi vive all’insegna dell’avventura e che lo utilizzerà per trasportare persone e attrezzature dove necessario. Di serie è dotato del pacchetto Smooth, un insieme di caratteristiche studiate per il comfort e la praticità che rendono ancora più facile utilizzare il Grenadier in ogni situazione. Include retrocamera, luci sottoporta, retrovisori riscaldabili e prese di alimentazione USB ausiliarie.

Altre dotazioni aggiuntive di primo piano comprendono cerchi in lega da 17″ (o da 18″ in opzione), Finestrini Safari, rivestimenti in pelle, tappetini in tessuto e sedili anteriori riscaldabili. Trainare un rimorchio per cavalli, trasportare una canoa fino al fiume oppure organizzare un campeggio nella natura selvaggia: con Grenadier Fieldmaster Edition le avventure all’aria aperta sono ancora più accessibili.

Ineos Grenadier 2022: personalizzazioni

Tutte le versioni del Grenadier sono altamente performanti, senza compromessi e rigorosamente a quattro ruote motrici. A partire dai modelli Utility Wagon, che offrono tutto ciò che la maggior parte dei clienti necessita: impareggiabili capacità fuoristrada, un’eccellente guidabilità su strada e interni funzionali, moderni e confortevoli.

Tutti i modelli Grenadier possono essere personalizzati per soddisfare le specifiche esigenze di ogni proprietario. Sin dal momento del lancio Ineos offre una vasta gamma di dotazioni montate in fabbrica, i pacchetti opzionali Rough e Smooth già integrati sulle versioni Belstaff e un’ampia scelta di accessori. L’approccio open-source consente di aggiungere kit extra e grazie ai precablaggi elettrici è possibile montare luci e altri accessori alimentati a corrente con grande facilità.

Ineos Grenadier 2022: motori

Grenadier è disponibile con una scelta di due motori BMW sei cilindri in linea da 3 litri. Sia la versione BMW B57 diesel sia quella B58 benzina hanno una comprovata storia di successo. I due propulsori assicurano al Grenadier l’innovazione e la raffinatezza tipicamente associate al marchio BMW e sono stati ottimizzati dal team di ingegneri di Ineos Automotive.

Oltre a offrire un’accelerazione potente sull’asfalto, erogano la massima coppia ai bassi giri e la preservano a tutti i regimi, in modo da garantire prestazioni fuoristrada ottimali. Le caratteristiche appositamente calibrate permettono al guidatore di mantenere lo slancio e l’aderenza del veicolo senza stressare il motore potendo contare al tempo stesso su un controllo totale, anche affrontando i terreni più insidiosi.

Il sofisticato motore turbo benzina eroga 286 CV (210 kW) di potenza e 450 Nm di coppia, mentre il propulsore twin-turbo diesel genera 249 CV (183 kW) di potenza e 550 Nm di coppia per una forza di trazione ancora più dirompente. La funzione Start/Stop integrata aumenta l’autonomia e preserva la qualità dell’aria a veicolo fermo. Ogni variante del Grenadier può essere motorizzata diesel o benzina, e la scelta non influisce sul prezzo del veicolo.

Tutti i motori del Grenadier sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti prodotto da ZF. La trasmissione è progettata per scegliere sempre il rapporto ideale e adattarsi facilmente a ogni terreno affrontato dal Grenadier. Ottimizzata con un robusto convertitore di coppia e

testata nell’ambito del rigido programma di collaudo a cui è stato sottoposto il Grenadier, è perfetta per ogni condizione, semplifica la guida in fuoristrada e permette di concentrarsi solo sul percorso.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.