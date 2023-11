Come funziona il container batteria alimentato da aquiloni, energia 100% rinnovabile per tutti

Usare un aquilone per produrre e poi immagazzinare energia elettrica: è questa l’idea di un’azienda emergente olandese, cresciuta nel contesto accademico dell’Università Tecnica di Delft, che ha introdotto sul mercato il Kitepower Hawk.

Si tratta di una tecnologia finalizzata all’accumulo di energia eolica e si propone come alternativa ai generatori a diesel per le piccole comunità insulari, i siti di costruzione ed il settore agricolo.

Caratteristiche del Sistema

Il Kitepower Hawk unisce un dispositivo di accumulo energetico basato su batterie al litio da 400 kWh, contenute in un apposito container, a un “Sistema di Energia Eolica Aerea” sotto forma di un aquilone ibrido, realizzato in fibra di vetro e materiali gonfiabili.

Questo aquilone è collegato a una stazione di controllo a terra attraverso un cavo in Dyneema. Il sistema è in grado di erogare una potenza massima di 330 kW, con un’autonomia operativa di 10 ore per ogni ciclo di ricarica. L’aquilone viene attivato dalla stazione a terra per generare energia all’occorrenza.

Come funziona

L’aquilone, di dimensioni comprese tra 40 e 60 metri quadrati, viene dispiegato e, sfruttando la forza del vento, trasforma l’energia meccanica in fino a 40 kW di energia elettrica. Un sofisticato sistema di sensori monitora e regola il movimento dell’aquilone.

Successivamente, la stazione a terra impiega circa 10 kW di energia elettrica per riavvolgere l’aquilone, preparandolo per il prossimo ciclo di generazione energetica. Il sistema si caratterizza per la sua efficienza, producendo energia per l’80% del tempo e utilizzandola per il rimanente 20%.

Il sistema rappresenta la soluzione ideale per le piccole aziende agricole e del settore edile che cercano un metodo sostenibile per produrre energia. È semplice da installare, opera sia di giorno sia di notte e garantisce un’elevata efficienza energetica.

Il Kitepower Hawk è attualmente disponibile per i pre-ordini, tuttavia non sono stati ancora rilasciati dettagli su prezzi e disponibilità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED